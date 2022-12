Chemnitzer FC strebt maximalen Erfolg trotz kleinen Kaders an

Der Chemnitzer FC macht keinen Hehl aus seinen Ambitionen. Trotz kleinen Kaders überwintern die Himmelblauen auf Platz 3. Geschäftsführer Sport Marc Arnold ist zufrieden.

Beim Chemnitzer FC befindet sich die Mannschaft seit vorherigen Freitag im Weihnachtsurlaub. Bis zum 3. Januar haben die Spieler frei, dann wird Trainer Christian Tiffert wieder zum Training bitten. Der 40-Jährige zeigte sich zuletzt mit dem Auftreten seines Teams zufrieden. Nach einer Ergebniskrise im September haben die Sachsen seit Anfang Oktober kein Spiel mehr verloren, in den zurückliegenden acht Partien wurden 20 Punkte geholt. "Wir haben nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass wir ein sehr ambitionierter Verein sind", sagt der Coach.

Auch der Geschäftsführer Sport Marc Arnold blickt positiv auf die vergangenen Wochen zurück und sagt: "Ich freue mich über die Entwicklung der Mannschaft. Aus den ausbleibenden Ergebnissen im September haben wir die richtigen Lehren gezogen. Die Mannschaft hat seitdem eine super Reaktion gezeigt."

Dabei hatte der CFC immer wieder mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Kapitän Tobias Müller verpasste nach einer Leisten-Operation fast die komplette Hinrunde, Innenverteidiger Dominik Pelivan zog sich gegen Chemie Leipzig einen Bruch des Wadenbeins zu. Beide arbeiten momentan in der Reha an ihrem Comeback. Doch obwohl der Kader aus wirtschaftlichen Gründen bewusst klein gehalten wurde, konnten die Ausfälle der Leistungsträger gut kompensiert werden. "Das hängt vor allem mit dem Trainerteam zusammen, das die Ersatzspieler gut an die Mannschaft herangeführt hat. Die Jungs geben im Training immer Gas, auch wenn sie mal nicht eingesetzt werden", lobt Arnold.

Einer der Leistungsträger in der Hinrunde war Ex-Profi Chris Löwe. Der Linksaußen glänzte als Torvorbereiter sowie Torschütze und ist mittlerweile ein absoluter Führungsspieler. "Was Erfahrung und Siegermentalität betrifft, ist Chris eine Bereicherung für uns. Er haut verbal auch mal dazwischen und tut der Mannschaft unheimlich gut", betont Kapitän Müller. Um sich optimal auf die Rückrunde vorzubereiten, fliegen die Chemnitzer erstmals seit drei Jahren wieder ins Trainingslager: vom 11. bis zum 18. Januar geht es ins türkische Belek. "Die Mannschaft beteiligt sich an den Kosten. Für mich ist das ein Zeichen, dass auch die Spieler maximalen Erfolg wollen", sagt Arnold.