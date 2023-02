Chemnitzer FC setzt weiter auf Geschäftsführer Arnold

Marc Arnold wird über das Saisonende hinaus Geschäftsführer Sport des Chemnitzer FC bleiben. Am Dienstag vermeldete der Aufstiegskandidat aus der Regionalliga Nordost die Vertragsverlängerung mit dem ehemaligen Bundesliga-Manager.

Mehr zur Regionalliga Nordost Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Der Chemnitzer FC mischt in der Regionalliga Nordost im Aufstiegsrennen mit. Das hat viel mit Marc Arnold zu tun, der nun seinen Vertrag als Geschäftsführer Sport bei den Sachsen verlängert hat.

Romy Polster, Vorstandsvorsitzende des CFC, sagt in einer Meldung über den seit März 2021 wirkenden 52-Jährigen: "Marc Arnold hat in den vergangenen zwei Jahren bereits hervorragend nachgewiesen, was wir uns von seiner Erfahrung und Führungskompetenz für den Chemnitzer FC erhofft hatten. Gemeinsam haben wir nicht nur Erfolge feiern können, sondern auch eine klare sportliche Entwicklung eingeschlagen."

Arnold, der mit Eintracht Braunschweig 2012/13 als Sportlicher Leiter in die Bundesliga aufgestiegen ist, setzt darauf, dass die Zusammenarbeit weiter so produktiv verläuft: "Ich bemerke, dass die Strukturen im Verein immer besser werden und alle handelnden Personen an einem Strang ziehen."

Ob Arnold in Bälde auch einen Aufstieg mit Chemnitz feiern darf, dazu werden die kommenden beiden Spiele einen deutlichen Fingerzeig geben: Am Samstag fährt der CFC zu Rot-Weiß Erfurt, knapp eine Woche später gastiert Energie Cottbus an der Gellertstraße. Bevor im Frühling endgültig gefeiert werden könnte, sieht der Modus aber noch zwei Entscheidungsspiele gegen den Meister der Regionalliga Bayern vor.