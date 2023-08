Chemnitzer FC erteilt Polster Hausverbot: Ex-Vorstandsvorsitzende will sich wehren

Beim Chemnitzer FC kehrt einfach keine Ruhe ein. Mitten in die Vorbereitung auf das eminent wichtige Heimspiel am Mittwochabend gegen den Greifswalder FC platzte am Montag die Nachricht vom Hausverbot für die ehemalige Vorstandsvorsitzende Romy Polster.

Ex-Vorstandsvorsitzende Romy Polster, hier gemeinsam mit Ex-Geschäftsführer Marc Arnold, erhielt vom Chemnitzer FC Hausverbot. Zudem wurde der Vertrag mit ihrer Caterer-Firma außerordentlich gekündigt. IMAGO/Picture Point