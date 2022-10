Chemnitzer FC: Die Formkurve zeigt nach oben, die Ausbeute bleibt dürftig

Nur zwei Punkte aus den vergangenen fünf Liga-Spielen und elf Gegentore: Der Chemnitzer FC ist aus dem Tritt gekommen. Daran änderte auch das 3:3 bei der VSG Altglienicke nichts, obwohl es sich bei den Berlinern laut Trainer Christian Tiffert um "eine Topmannschaft" handelt.

Die Sachsen, die in den ersten vier Spielen acht Punkte gesammelt und nur einen Treffer kassiert hatten, mutierten zuletzt zur Schießbude: drei Gegentore gegen Erfurt, drei in Cottbus, drei am Freitagabend in Berlin.

Eine Fußball-Weisheit besagt, dass die Offensive Spiele gewinnt, die Defensive aber Meisterschaften. Das weiß auch Tiffert, der es in seiner Spielerkarriere bis in die Champions League geschafft hat und seit März erstmals als Cheftrainer in der Verantwortung steht. Vorwerfen kann man dem 40-Jährigen nichts. Realistisch, bodenständig und selbstkritisch äußert er sich Woche für Woche - nach Siegen wie nach Niederlagen.

Dass der CFC vor der Saison als Aufstiegsfavorit gehandelt wurde, bezeichnete Tiffert nach dem Remis bei der VSG als "Käse". Treffend. Denn mit Kevin Freiberger, Christian Bickel, Lukas Aigner oder Felix Schimmel ging im Sommer viel Qualität verloren. Geholt wurden Spieler aus der Regionalliga oder dem eigenen Nachwuchs. Chris Löwe, mit Borussia Dortmund Meister und Pokalsieger, kam Anfang September. Akzente setzte der 33-Jährige noch nicht.

Mit Tobias Müller (Reha nach Leisten-OP), Dominik Pelivan (Wadenbeinbruch) und Torwart Jakub Jakubov (Fleischwunde am Knie) fehlen drei Stammkräfte. Es sind Ausfälle, die der aus finanziellen Gründen bewusst klein gehaltene Kader nicht auffangen kann. Wie vor einem Jahr, als die von Verletzungen geplagten Chemnitzer schlecht aus den Startlöchern kamen. Nun sollte es darum gehen, sich aus dem Tabellenkeller zu entfernen.

"Wenn man im Negativstrudel drin ist, muss man sich mit Fleiß wieder herausarbeiten", betonte Felix Brügmann: "Ich denke, dass es am Freitagabend ein großer Schritt nach vorn war." Tiffert sagte nach dem Spiel: "Die Jungs haben richtig gebissen. Da bin ich stolz drauf. Aber immer nur einen Punkt zu holen ist dann schon zu wenig."