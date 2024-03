Chemnitz weiter Zweiter - Ulm wieder in der Erfolgsspur

Am 23. Spieltag der BBL musste der Tabellenzweite Chemnitz zum Vorletzten nach Crailsheim - und siegte souverän. Zeitgleich gewann Würzburg in Oldenburg deutlich. Tübingen gewann am Abend das Kellerduell mit dem MBC.

Er hatte seinen Spaß: Ulms Trevion Williams. IMAGO/Nordphoto