Chemnitz verpflichtet Eilenburgs Rücker

Anton Rücker wird sich zur kommenden Saison dem Chemnitzer FC anschließen. Der Noch-Eilenburger wechselt ablösefrei an die Gellertstraßen. "Anton ist ein Spieler mit guter Ausbildung. Er trug trotz seines jungen Alters mehrmals die Kapitänsbinde in Eilenburg und wird bei uns den Konkurrenzkampf erheblich steigern", freut sich Uwe Hildebrand, Geschäftsführer, über die Zusage des heute 23-jährigen ehemaligen U-Nationalspielers. Der Mittelfeldspieler bestritt in der abgelaufenen Saison 26 Regionalliga-Einsätze für den FCE.