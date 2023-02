Chemnitz verpasst Rang eins - Halberstadt bietet Chemikern lange Paroli

Nach dem 4:3 des 1. FC Lok Leipzig gegen Babelsberg am Dienstag wurde auch am Mittwoch in der Regionalliga Nordost gespielt. Der Chemnitzer FC verpasste bei Viktoria Berlin die Tabellenführung, Halberstadt schnupperte nach seinem ersten Saisonsieg auch gegen Chemie Leipzig an der Sensation.

Das wäre sie gewesen, die Chance für den Chemnitzer FC bis auf Weiteres an die Tabellenspitze zu klettern. Im Nachholspiel des 17. Spieltages war der CFC am Mittwochabend im Stadion Lichterfelde bei Viktoria Berlin zu Gast. Auf holprigem Untergrund fand der Favorit über die komplette Spieldauer nicht in die Partie und verlor gegen spielfreudige Berliner letztlich hochverdient mit 0:3. Auch die Serie von 13 Spielen in Folge ohne Niederlage fand damit ein Ende.

In der zweiten Partie des Mittwochabends, stellte sich die Frage ob Germania Halberstadt nach seinem seinen allerersten Saisonsieg am vergangenen Wochenende nun Blut geleckt hatte und im Rahmen des Nachholspiels des 15. Spieltages gegen Chemie Leipzig ein weiteres Ausrufezeichen folgen lassen oder sich prompt wieder in die Abwärtsspirale begeben sollte. Zu Beginn deutete alles auf die nächste Überraschung des Außenseiters hin. Bereits in der 3. Minute gab es nämlich die kalte Dusche für die Chemiker. Hlynianyi wurde per Steilpass über die halblinke Seite auf die Reise geschickt. Der 26-jährige Ukrainer war auf und davon und vollendete eiskalt ins lange Eck. Die frühe Führung spielte den Hausherren, die sich fortan der Defensivarbeit widmeten, natürlich in die Karten. Chemie hatte meist den Ball, konnte damit aber kaum etwas anfangen. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit zeigten die Mischungen der Chemiker erste Wirkungen. Ein simple Kopfballverlängerung führte folglich zum Ausgleich. Mäder ging im Zweikampf mit Torhüter Cichos zu Boden, Schiedsrichter Ventzke zeigte auf den Punkt. Eshele trat an und verwandelte zum etwas überraschenden 1:1 (34.).

Nach der Pause nahm das Spiel Fahrt auf. Erst prüfte Eshele Cichos per Fallrückzieher, wenig später verhinderte der Querbalken auf der anderen Seite die erneute Halberstädter Führung. Beiden Mannschaften merkte man den Siegeswillen an, ein Kampf mit offenem Visier. In der 70. Minute schlug das Pendel dann zugunsten der Gäste aus. Jäpel wurde mustergültig in Szene gesetzt, umkurvte Cichos und drehte die Partie, ein Nackenschlag, von sich Halberstadt nicht mehr erholen sollte.

Lok Leipzig legt früh vor

Am Dienstag schon trafen sich der 1. FC Lok Leipzig und der SV Babelsberg 03 zu einem Verfolgerduell. Die Gastgeber gestalteten die Partie vor rund 3000 Zuschauern zunächst einseitig nach ihren Gunsten. Pfeffer (4.) und Dombrowa (14.) stellten früh auf 2:0. Endgültig entschieden schien die Partie gegen harmlose Gäste in der 63. Minute nach einem Flachschuss-Treffer von Atilgan. Doch mit einem direkt verwandelten Freistoß brachte Cakmak wieder etwas Spannung rein (65.), ehe Pfeffer erneut traf (68.). Mit einem Doppelschlag in der 84. und 85. Minute schwor Gäste-Stürmer Frahn noch spannende Schlussminuten herauf, in denen die Sachsen aber alles wegverteidigten, was in Richtung ihres Strafraums kam.