Chemnitz verpasst die Spitze: Später Ziane-Treffer lässt Lok Leipzig jubeln

Am Dienstagabend fand ein Nachholspiel des 15. Spieltags statt, dessen tatsächliches Geschehen auf dem Rasen mit der attraktiven Tabellenkonstellation Schritt halten konnte. Der Chemnitzer FC verspielte beim 1. FC Lok Leipzig zwei Führungen und verpasste damit den Sprung auf Platz eins.

Seit dem 1. Oktober - dem 0:1 zu Hause gegen Chemie Leipzig - hat der Chemnitzer FC kein Regionalliga-Spiel mehr verloren. Eine beeindruckende Bilanz. Am Dienstag hätte die Elf von Christian Tiffert bei einem Sieg auswärts gegen den 1. FC Lok Leipzig an die Tabellenspitze springen können, doch es kam kurz vor Schluss anders.

In der Anfangsphase machte der 1. FC Lok seinem Namen alle Ehre und sorgte für richtig Dampf auf dem Kessel. Atilgan hatte innerhalb der ersten zehn Minuten zweimal die Führung auf dem Fuß. Nach einer halben Stunde trug sich auch der CFC auf dem Chancenzettel ein, doch erst Kircicek, dann Löwe zielten etwas zu ungenau. Kurz darauf knickte Leipzigs Torwart Dogan um und musste nach längerer Behandlungspause durch Müller ersetzt werden.

Der 21-jährige Ersatzmann hatte schon bald Flecken auf seiner weißen Weste, Kircicek bestrafte eine zu kurz geratene Rettungsaktion von Eglseder mit dem Chemnitzer Führungstor (41.). Dabei blieb es bis zur Pause.

Im zweiten Durchgang drückten die Gastgeber zunächst vehement auf den Ausgleich, ehe Chemnitz zwei Hochkaräter auf das mögliche 2:0 liegen ließ. Das rächte sich in der 70. Minute, als Atilgan im Strafraum nicht vom Ball zu trennen war und platziert vollendete. Doch die Gäste wussten prompt eine Antwort, eine Löwe-Flanke wurde per Kopf zu Pagliuca verlängert, der die Kugel mit der Stirn in die Maschen drückte (74.).

Die Tabellenführung, sie kam für Chemnitz näher und näher, ehe sich in der 89. Minute Ziane als Spaßverderber entpuppte. Voufack flankte präzise und der Lok-Stürmer köpfte platziert ein. Dem Großteil der insgesamt 4.085 Zuschauer war das natürlich mehr als recht, denn so hat Lok - als Tabellenfünfter - noch immer nur zwei Punkte Rückstand auf den CFC, der sich aktuell mit Platz drei zufrieden geben muss.