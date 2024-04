Chemnitz verliert bei den Riesen - Ulm holt Derby in Crailsheim

Europapokal-Sieger Chemnitz hat am Samstag Spiel eins nach der Party in Istanbul knapp in Ludwigsburg verloren. Kellerkind Crailsheim war gegen Meister Ulm im Derby chancenlos.

Konfetti in der Barockstadt: Die MHP Riesen Ludwigsburg feiern den Sieg über Chemnitz. picture alliance / Pressefoto Baumann