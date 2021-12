Chemnitz verlängert Vertrag mit Eigengewächs Walther

Der Chemnitzer FC hat den Vertrag mit Eigengewächs Niclas Walther verlängert. Der 19-Jährige unterschrieb für die nächsten zweieinhalb Jahre.

Das gab der Verein auf der Klubwebsite bekannt. Demnach unterzeichnete der 19-Jährige einen Vertrag bis 2023/2024. "Niclas hat in der laufenden Saison mehrfach bewiesen, welches Talent in ihm steckt. Umso mehr freut es mich, dass es uns gelungen ist, Niclas von unserem gemeinsamen Weg beim CFC zu überzeugen und langfristig an den Verein zu binden“, so Marc Arnold, Geschäftsführer Sport des Chemnitzer FC.

Auch Walther selbst äußerte sich positiv: "Ich bin den Verantwortlichen dankbar dafür, dass sie mir bereits in meinem ersten Profijahr viel Vertrauen schenken", so der Linksverteidiger. "Ich sehe in Chemnitz und beim CFC eine hervorragende Perspektive für meine persönliche und sportliche Entwicklung und freue mich auf die weitere Zeit beim Club."

Walther kam in dieser Saison zu 16 Einsätzen in der Regionalliga Nordost und erzielte dabei ein Tor.