Chemnitz verlängert mit Torhüter-Duo

Kurz nach der Verpflichtung von Daniel Adamczyk (vom VfL Osnabrück) hat der Chemnitzer FC die Vertragsverlängerung mit zwei Torhütern des aktuellen Kaders verkündet: David Wunsch und Clemens Boldt werden auch kommende Saison an der Gellertstraße die Handschuhe anziehen. In der abgelaufenen Saison stand Wunsch in 27 Regionalliga-Partien zwischen den Pfosten, soll kommende Spielzeit aber laut CFC in die zweite Reihe rücken. Boldt brachte es auf 4 Einsätze und darf sich überdies auch über den Sommer hinaus Spielpraxis in der U 19 holen. Stanley Birke wird hingegen den CFC mit derzeit noch unbekanntem Ziel verlassen.