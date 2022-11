Chemnitz muss zum BAK: "Es kann für uns hektisch werden"

Am Freitagabend treffen mit Primus Berliner AK und dem Chemnitzer FC zwei zuletzt defensivstarke Teams aufeinander. Die Verfolger im Rennen um Rang eins sind vorrangig am Sonntag dran.

Erneut ist der Tabellenführer am Freitagabend (19 Uhr) gefragt, es geht im Heimspiel gegen den Chemnitzer FC (9.). Vor einer Woche endete das Spitzenspiel gegen Babelsberg bekanntlich torlos, dennoch zeigte der BAK dabei eine starke Leistung, Coach Benjamin Duda war entsprechend zufrieden. Ins Auge fällt weiter die Defensivstärke: Lediglich drei Gegentore gab es aus den elf Ligaspielen. "Das liegt nicht nur an unserer Abwehr. Die Defensivarbeit fängt bereits vorn bei den Stürmern an", so Duda. Der Vorsprung an der Spitze ist allerdings etwas geschrumpft: Fünf Zähler sind es auf den neuen Tabellenzweiten Energie Cottbus. Beim kommenden Gegner Chemnitz herrschte zuletzt Optimismus, aus den letzten drei Partien gab es neun Punkte - bei 8:0 Toren. "Der BAK ist zu Recht Tabellenführer. Wir können uns darauf einstellen, dass es ein extrem intensives Spiel wird", weiß Coach Christian Tiffert. Der Gegner spiele ein herausragendes Pressing: "Es kann für uns hektisch werden!" Zumal der BAK auf eigenem Platz noch ohne Verlustpunkt ist.

Außerdem am Freitagabend (jeweils 19 Uhr): Der FSV Luckenwalde spielt gegen die kleine Hertha um den Anschluss an das rettende Ufer, wartet dabei noch immer auf den ersten Saisonerfolg. Luckenwalde-Coach Michael Braune sieht Probleme vorne und hinten: "In beiden Strafräumen sind wir derzeit nicht gut genug", sagte er nach dem jüngsten 0:2 gegen Lok Leipzig. Aber auch die Hertha ist derzeit alles andere als gut drauf, vier Niederlagen gab es jüngst in Serie, inklusive 16 Gegentoren. Mit einem lang ersehnten ersten Saison-Dreier würde der FSV dem Gegner dicht auf die Pelle rücken.

Die VSG Altglienicke will derweil nach durchwachsenen Wochen den Aufwärtstrend aus dem jüngsten eindrucksvollen Saisonsieg (5:0 gegen Hertha II) bestätigen und gegen den strauchelnden Stadtrivalen Viktoria Berlin (zuletzt drei Liga-Pleiten in Folge) nachlegen.

Krisen-Duell in Meuselwitz

Zwei Spiele stehen am Samstag an: Der Tabellenvorletzte Tennis Borussia muss zu Chemie Leipzig. Bei den Berlinern geriet die jüngste Niederlage gegen Cottbus zur Nebensache, nach dem Zusammenbruch von Verteidiger Lucas Bähr gab es mittlerweile aber wieder Entwarnung. Eine weitere Personalie betrifft einen Neuzugang: Mit dem vertragslosen Jetmir Ameti hat TeBe im Mittelfeld nachgelegt, der 20-Jährige kam im Spiel gegen Cottbus bereits zu seinem ersten Einsatz. Die Chemiker hingegen sind weiter gut drauf. Kurios: Die letzten zehn Partien wurden, wettbewerbsübergreifend, allesamt gewonnen - außer der Gegner war Stadtrivale Lok, wie zuletzt einmal in der Liga (0:3) und einmal im Verbandspokal (7:8 im Elfmeterschießen). Mit einem erneuten Dreier würde man weiter munter im Verfolgerfeld mitmischen.

Ein Krisen-Duell steigt hingegen zwischen dem ZFC Meuselwitz und Carl Zeiss Jena: Während der Drittletzte aus Meuselwitz seine letzten vier Partien verloren hat, wartet der FCC seit sechs Spielen (eine Niederlage und fünf Unentschieden) auf einen Sieg. Festzumachen ist die aktuelle Jenaer Schwächephase vor allen Dingen an der schwachen Offensive. Denn in diesen sechs sieglosen Spielen wurde kein einziger Treffer herausgespielt, alle drei Jenaer Tore wurden per Elfmeter erzielt. "Was soll ich machen? Ich kann den Jungs jetzt nicht den Kopf abreißen. Ich muss ihnen weiter Mut machen", sagt Jena-Trainer Andreas Patz.

Verfolger-Sonntag

Die vier schärfsten Verfolger sind allesamt am Sonntag in Duellen mit Teams aus der unteren Tabellenhälfte dran. Energie Cottbus etwa hat ab 13 Uhr ein Heimspiel gegen den Greifswalder FC vor sich und will dabei natürlich seine eindrucksvolle Heimbilanz - fünf Spiele, fünf Siege - weiter aufpolieren.

Ebenfalls zu Hause antreten darf Rot-Weiß Erfurt, das ab 16 Uhr Meister BFC Dynamo empfängt. Zuvor haben der SV Babelsberg (bei Schlusslicht Germania Halberstadt) sowie der 1. FC Lok Leipzig (beim SV Lichtenberg) Auswärtsaufgaben vor der Brust (Anpfiff jeweils um 13 Uhr).