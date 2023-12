Chemnitz muss nach Jena: Tiffert mit provokativer Ansage

Für den Chemnitzer FC steht nach dem 2:7 in Erfurt die nächste Reise nach Thüringen auf dem Programm. CFC-Trainer Christian Tiffert ist noch mächtig angefressen und würde gegen Carl Zeiss Jena am liebsten eine komplett andere Elf auf den Rasen schicken.

"Wir sind einfach eine geile Truppe, die Charakter hat!" Das sagte CFC-Torjäger Dejan Bozic am 25. November nach dem glücklichen 2:1-Heimsieg gegen Viktoria Berlin. Es folgte das 2:7-Debakel in Erfurt. Bozic, der beste Torjäger der Sachsen, fehlte in dieser Partie ebenso wie Kapitän Tobias Müller (beide 5. Gelbe Karte). Das 2:7 war die höchste Punktspiel-Pleite für den Klub seit über 60 Jahren. Mehrere Hundert Kommentare tauchten unter dem Spielbericht der Chemnitzer in den sozialen Medien auf. Nicht wenige Fans stellten die Charakterfrage.

Die Spieler, die im Steigerwaldstadion auf dem Rasen standen, mussten direkt nach dem Abpfiff zum Rapport in die gut gefüllte Fankurve. "Die Fans standen bis zum heutigen Tag hinter uns. Ich kann verstehen, dass nach so einem Auftritt dann auch kritischere Worte fallen", meinte Innenverteidiger Robert Zickert, der in Erfurt die Kapitänsbinde trug. Die Mannschaft von Trainer Christian Tiffert hat im letzten Spiel der Hinrunde viel Kredit bei den Anhängern verspielt. "Wir führen 2:0. Das kann man kaum glauben, wenn man das Endergebnis sieht", meinte Tiffert, der von der Nicht-Leistung seiner Spieler maßlos enttäuscht und zugleich ein Stück weit ratlos war.

Der ehemalige Bundesligaprofi suchte nicht nach Ausreden: "Ich bin weit davon entfernt, das auf die ständige Improvisation zu schieben, die wir Woche für Woche haben. Wir hatten eine schlagkräftige Mannschaft. Es standen genug erfahrene Männer auf dem Platz, die das hätten regeln können." Doch Routiniers wie Lukas Stagge oder Niclas Erlbeck tauchten ab, statt Verantwortung zu übernehmen. "Hälfte zwei war von einigen frech. Ich bin maßlos enttäuscht", betonte Tiffert und fuhr fort: "Sie haben nicht nur unsere Innenverteidiger und unseren Torhüter hängenlassen, auch das Trainerteam - logisch, und die mitgereisten Fans."

Bozic und Müller kehren zurück

Das 2:7 schreit nach Konsequenzen, das weiß auch der Chefcoach. Zumal seine Mannschaft nicht zum ersten Mal in dieser Saison nach einer Führung auseinandergefallen ist. Am 2. Spieltag lag die Tiffert-Elf in Rostock nach zwei Minuten vorn und wurden vom Aufsteiger mit einer 1:6-Klatsche vom Rasen geschickt. "Ich muss mir ganz genau überlegen, was ich am nächsten Wochenende machen werde. Ich sage das mal etwas provokativ: Am liebsten würde ich eine komplett neue erste Elf aufstellen", betonte Tiffert. Die steht ihm freilich nicht zur Verfügung. Positiv: Bozic und Müller kehren am Samstag in Jena ins Team zurück. Ob die Mannschaft mit ihnen das Ruder herumreißen kann?

Geschäftsführer Uwe Hildebrand sprach nach dem 2:7 von einer herben Enttäuschung und erklärte: "Nach einer 2:0-Führung so auseinanderzubrechen, ist für mich nicht akzeptabel. Wir erwarten von den Spielern nach diesem Auftritt eine Reaktion." Hildebrand stärkte Tiffert den Rücken: "Wir stehen geschlossen hinter ihm und seinem Trainerteam. Das steht auch nicht zur Diskussion."

Die weiteren Partien

MEHR ZUR REGIONALLIGA NORDOST Startseite

Tabelle

Tabellenrechner

Transfers

Mit drei Freitagsspielen wird Runde 18 eröffnet. Titelanwärter BFC Dynamo fährt zu Abstiegskandidat FSV Zwickau, der in den vergangenen drei Ligaspielen unbezwungen blieb. Chemie Leipzig und Hertha BSC II wollen im direkten Duell weiteren Puffer zur Abstiegszone aufbauen, selbiges gilt für den ZFC Meuselwitz im Match gegen den SV Babelsberg 03.

Am Samstag findet neben dem Chemnitzer Gastspiel in Jena noch die Partie FC Eilenburg gegen Primus Greifswalder FC statt. Eigentlich hätte Energie Cottbus zeitgleich Viktoria Berlin empfangen sollen, doch bei den Lausitzern grassiert eine heftige Infektionswelle.

Nach derzeitigem Stand werden am Sonntag alle drei geplanten Spiele angepfiffen. Die U 23 von Hansa Rostock könnte daheim gegen Rot-Weiß Erfurt die Rote Laterne an den Berliner AK weiterreichen, der zu Hause auf den FSV Luckenwalde trifft. Lok Leipzig tritt nach zwei sieglosen Spielen in Folge bei der VSG Altglienicke an.