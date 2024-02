Damer kontert Harant: Chemnitz hält Chemie Leipzig auf Abstand

Am Sonntagnachmittag empfing der Chemnitzer FC Chemie Leipzig zum Abschluss des 23. Spieltages in der Regionalliga Nordost. In einer weitestgehend ausgeglichenen Partie sorgten vier turbulente Minuten in Durchgang eins für den 1:1-Endstand.

Willensleistung: Phillip Harant (grün) drückt den Ball zum 1:0 über die Linie IMAGO/Fotostand