Chemnitz: Caciel und Schimmel kehren ins Mannschaftstraining zurück

Benjika Caciel und Felix Schimmel trainierten am Mittwoch das erste Mal nach ihrer Verletzungspause wieder mit dem Team. Möglicherweise folgen beim Chemnitzer FC bald weitere Comebacks.

Im Januar 2021 wechselte Stürmer Caciel zum Chemnitzer FC. Fünf Vorbereitungsspiele absolvierte er und erzielte in diesen drei Treffer. Am 1. Mai fand sein erstes Pflichtspiel statt, das Viertelfinale des Wernesgrüner Sachsenpokals gegen den VfB Auerbach (1:0). Anschließend musste der Offensivmann jedoch pausieren - er hatte sich eine Schambeinentzündung zugezogen. Nach dieser Pause kehrte er am Mittwoch zurück ins Mannschaftstraining.

Eine schnelle Pflichtspielrückkehr wird jedoch nicht erfolgen, denkt Cheftrainer Daniel Berlinski. "Benjika war einige Monate komplett raus und wird deshalb noch etwas Zeit benötigen, bis er wieder auf dem Level wie vor seiner Verletzung ist. Es ist aber wichtig und schön, dass Benji wieder mit der Mannschaft trainieren kann", wird der Coach in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Felix Schimmel, der weitere Rückkehrer, fehlte nur kurze Zeit. Am 23. Juli hatte sich der Außenverteidiger beim Heimspiel gegen Tennis Borussia Berlin (3:1) eine Muskeldehnung des Hüftbeugers zugezogen. Er fiel für die folgenden zwei Partien gegen den SV Babelsberg sowie FSV Union Fürstenwalde aus.

Hoffnung auf weitere Rückkehrer

Somit entspannt sich die Verletztensituation beim CFC um wenigstens zwei Leute. Drei andere Akteure könnten zeitnah ebenso wieder fit sein, nämlich Furkan Kircicek, der sich das Syndesmoseband gezerrt hat, Nils Köhler nach seiner Achillessehnenentzündung und Simon Roscher (Außenbandriss). Die Spieler bereiten sich derzeit auf ein Comeback auf dem Platz vor.

Verzichten muss Chemnitz noch immer auf Okan Kurt (Verletzung des Syndesmosebandes), Christian Bickel, der an einer Herzbeutelentzündung litt und Dominik Pelivan, der sich einen Muskelbündelriss zugezogen hat.

Das nächste Spiel des Chemnitzer FC findet am Sonntag (14:05 Uhr) auswärts gegen den SV Lichtenberg 47 statt.