Chemie-Matchwinner Kirstein: Ein Hattrick mit Vorahnung

Der Knoten ist gerissen, die Tor- und Sieglos-Blockade beendet: Die BSG Chemie Leipzig siegte in Meuselwitz in einem packenden Spiel mit viel Dramatik und einem Hauch Tragödie mit 4:2. Im Mittelpunkt dabei: Florian Kirstein, der einen Hattrick beisteuerte und damit seine ersten Saisontreffer erzielte.

Im Zentrum des Jubels: Florian Kirstein (Mitte) schoss in Meuselwitz seine ersten drei Saisontreffer für Chemie Leipzig. IMAGO/Mario Jahn

Florian Kirstein, genannt "Kirsche", machte zuletzt Schlagzeilen, als er mitten in der Saison - abgesprochen mit seinem Verein - drei Monate durch Neuseeland und Australien tourte. Seit sechs Jahren bei Chemie, geboren in Lauchhammer, ausgebildet bei Dynamo Dresden, öfter verletzungsgeplagt, 102 Pflichtspiele und 25 Tore für die Leutzscher. Nun sein erster Hattrick für Chemie: "Das hatte ich wirklich noch nie, nicht mal einen Doppelpack. Ist doch toll…" Am Abend zuvor hatte er noch ein gutes Gefühl ausgemacht. Als seine Frau Lena ihn fragte, ob sie sich nach dem Spiel vor ihrer Nachtschicht noch sehen würden, antwortete der Göttergatte weitblickend: "Klar, wenn ich keinen Hattrick mache…"

Wie immer hat das Toreschießen weitgehend mit Psychologie zu tun. Zuletzt lief es nicht so gut für "Kirsche", in neun Ligaspielen gelang noch kein Treffer, dafür zwei Vorlagen, die jeweils Grundlage für einen 1:0-Sieg und damit drei wichtige Punkte waren (Viktoria, Chemnitz).

Kastull wird jetzt wichtig

Des einen Glück ist des anderen Leid. Abwehrchef Philipp Harant verletzte sich beim (vergeblichen) Abwehrversuch vor dem zwischenzeitlichen 1:2-Gegentor, es wird eine Knieverletzung vermutet. Die MRT-Untersuchung soll Näheres hervorbringen. Für Harant kam Vin Kastull, der kurz vor Ende der Wechselperiode nach Leutzsch gestoßen war. Der 18-jährige machte seine Sache gut, behielt mit seinen Nebenleuten den Kopf oben und gestattete kein Gegentor mehr. In Wolfsburg ausgebildet, bestritt der 1,91-Meter-Mann erst drei Kurzeinsätze, ehe er nun wahrscheinlich erst mal für längere Zeit nicht wegzudenken sein wird.

Der kleine Kader der Chemiker ist arg ausgedünnt, denn es fallen seit Längerem Alex Bury und Janik Mäder aus. Zumindest letzterer steigt in dieser Woche wieder ins Training ein.

Bange machen gilt für Chemie jedoch nicht - auch wegen des jüngsten Erfolges in Meuselwitz. "Die Moral war riesig, wir haben richtig Reaktion gezeigt und die Tore erzwungen", so Kirstein. Das honorierten auch die etwa 1400 mitgereisten Fans und forderten "Kirsche auf den Zaun". Zur Belohnung durfte der Dreifach-Torschütze dann ein Siegesliedchen anstimmen. Seltene Ehre und große Anerkennung - für "Kirsche" und das gesamte Team.