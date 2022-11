Chemie Leipzig will Spielverlegung gegen den BFC Dynamo juristisch prüfen lassen

Die BSG Chemie Leipzig sollte ursprünglich am 26. November gegen den BFC Dynamo um Regionalliga-Punkte kämpfen. Doch das geplante Fußballfest vor voraussichtlich ausverkauftem Haus muss auf Drängen der Polizei auf den nachfolgenden Dienstag verschoben werden. Das wollen sich die Leipziger nicht gefallen lassen.

Bereits am vergangenen Dienstag wurden die Weichen in eine Richtung gestellt, die der BSG Chemie Leipzig so gar nicht gefällt: Bei der Sicherheitsbesprechung für das ursprünglich auf den 26. November terminierte Regionalliga-Heimspiel gegen den BFC Dynamo hat die Leipziger Polizei verlauten lassen, dass sie beim sächsischen Innenministerium eine Absage des Spiels beantragt habe. Als Grund nennt die örtliche Direktion, dass an jenem Samstag im Leipziger Stadtgebiet mehrere Demonstrationen stattfinden, für die sie alle verfügbaren polizeilichen Kräfte brauche. Folge: Das Spiel der BSG Chemie gegen den BFC Dynamo soll am darauffolgenden Dienstag, den 29. November, gespielt werden.

Am Freitag teilte Chemie diesbezüglich auf seiner Internetseite mit: "Wir können den neuen Spieltermin unsererseits nicht bestätigen!" Weiter führt der Klub aus dem Stadtteil Leutzsch aus: "Wir haben den NOFV heute Morgen schriftlich in Kenntnis gesetzt, dass wir uns zum jetzigen Zeitpunkt außer Stande sehen, das Spiel an einem Dienstagabend durchzuführen. Vor dem Hintergrund, dass der Spielplan der Regionalliga Nordost sowohl der Polizeidirektion Leipzig als auch dem Innenministerium seit mehreren Monaten bekannt ist und das Heimspiel gegen den BFC Dynamo am 26.11.2022 das einzige höherklassige Fußballspiel an diesem Tag in ganz Sachsen ist, können wir eine kurzfristige polizeiliche Anordnung, die uns als Veranstalter nicht kenntlich gemacht wird, nicht nachvollziehen."

Warum die Leipziger so allergisch auf die Verlegung reagieren, wird in folgender Passage klar: "Für das Spiel sind bisher knapp 4.000 Tickets verkauft, 500 Berliner Gäste haben ihre Anreise nach Leipzig geplant, die Vorbereitungen und Planungen von Ticketing, Catering, Sicherheitsdienst und Fanprojekt laufen bereits seit Tagen. Eine kurzfristige Verlegung eines solchen Spiels mag in der Bundesliga kein Problem sein. In der Regionalliga wird der Spieltag noch immer auf den Schultern vieler ehrenamtlicher Helfer*innen getragen, für die eine kurzfristige Verlegung auf einen Dienstagabend schlichtweg nicht stemmbar ist."

Somit kündigt die BSG an: "Wir haben den NOFV mit Fristsetzung um Kenntnisnahme der polizeilichen Anordnung gebeten, um diese juristisch prüfen lassen zu können." Der Verkauf der wenigen noch erhältlichen Resttickets - in den Alfred-Kunze-Sportpark dürfen bei Regionalliga-Spielen nicht mehr als 4.999 Zuschauer - ist vorerst gestoppt worden.