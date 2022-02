Chemie Leipzig verpflichtet Bonns Akpeko - Mvibudulu verletzt

Isidor Akpeko läuft künftig für Chemie Leipzig auf. Der Außenspieler hofft, bei dem Regionalligisten seine Karriere wieder in Schwung zu bringen.

Akpeko stand zuletzt beim Bonner SC unter Vertrag. Der 21-jährige Flügelspieler, der offensiv wie defensiv eingesetzt werden kann, absolvierte in der Regionalliga West allerdings nur vier Kurzeinsätze.

"Isidor ist ein schneller Umschaltspieler, den man sowohl offensiv als auch defensiv einsetzen kann", beschreibt Daniel Heintze, Sportlicher Leiter bei den Leutzschern, den Neuzugang. "Wir möchten ihm gern bei uns die Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln."

Akpeko stand vor seinem Engagement in Bonn bei Carl Zeiss Jena und bei Fortuna Köln jeweils in der zweiten Mannschaft unter Vertrag, ausgebildet wurde er unter anderem beim Halleschen FC. "Ich freue mich auf den gemeinsamen Weg mit dem Verein und hoffe, dass ich der Mannschaft, dem Trainerstab und dem gesamten Verein von Beginn an helfen kann, unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen", sagt der Neuzugang.

Debüt gegen Meuselwitz? - Mvibudulu verletzt

Chemie Leipzig rangiert in der Nordost-Staffel momentan auf dem 11. Tabellenplatz, 13 Zähler vor der Abstiegszone. Seinen ersten Einsatz könnte Akpeko schon am Mittwoch (19 Uhr) gegen den ZFC Meuselwitz absolvieren.

Dabei wohl nicht mitwirken kann hingegen Stephané Mvibudulu. Der Angreifer hat sich nach Informationen des MDR einen Rippenbruch beim 3:1-Sieg gegen den SV Babelsberg zugezogen. Der 28-Jährige, der im Trikot von 1860 München Zweitliga-Erfahrung gesammelt hat und später für die Stuttgarter Kickers, Wehen Wiesbaden und Großaspach in der 3. Liga aufgelaufen ist, erzielte in dieser Saison vier Treffer in elf Spielen.