Chemie Leipzig verpflichtet Afrika-Cup-Teilnehmer Ratifo

Die BSG Chemie Leipzig bekommt Verstärkung in der Offensive. Der mosambikanische Nationalspieler Stanley Ratifo (29), ein gebürtiger Hallenser, kehrt zurück in heimische Gefilde.

Regionalliga Nordost News

Transfers

Statistiken

Stanley Ratifo verlässt Oberligist 1. CfR Pforzheim im Sommer nach sechs Jahren, um sich dem Nordost-Regionalligisten BSG Chemie Leipzig anzuschließen. Der 29-jährige Nationalspieler Mosambiks wird nach den WM-Qualifikationsspielen gegen Somalia und Guinea zu seinem neuen Team ins Leutzscher Holz stoßen, wo auch sein Kumpel Lucas Surek aktiv ist.

"Wir sind überzeugt von seinen sportlichen Fähigkeiten und wissen, dass er unsere Offensive sehr gut ergänzen wird. Er ist schnell, beweglich und trotzdem robust unterwegs. Mit seiner Erfahrung, auch durch die internationalen Spiele, und seiner offenen, angenehmen Art wird er uns sehr viel Freude bereiten", ist sich Hans Jerke aus der Sportlichen Leitung der Chemiker sicher.

22 Länderspiele (vier Tore) stehen für Ratifo bereits in der sportlichen Vita, der Angreifer sorgte vor allem Anfang des Jahres für Schlagzeilen, als er als Fünftliga-Spieler mit zum Afrika-Cup fuhr und dort für seine Heimat Mosambik gleich im ersten Spiel gegen Ägypten in der Startelf stand. Nach der Vorrunde war allerdings Schluss für sein Team.

"Man spürt Tradition und Geschichte"

"Ich freue mich über die Wertschätzung, die mir in den bisherigen Gesprächen entgegengebracht wurde. Selbst wenn man im leeren Alfred-Kunze-Sportpark auf dem Platz steht, spürt man die Tradition und die Geschichte, die Stadion und Verein ausstrahlen. Es macht mich stolz, zukünftig ein Teil davon zu sein. Alfred Kunzes Leitspruch 'Wer nicht alles gibt, gibt nichts!' zeigt mir, dass ich am richtigen Ort bin“, wird Ratifo in der Pressemeldung des Regionalligisten zitiert.

Auch der CfR Pforzheim meldet sich zu Wort: "Der Abschied fällt keiner der beiden Seiten leicht. Auch die Pforzheimer Fans liebten ihren 'Stan'", heißt es von Seiten des Oberligisten, für die Ratifo auf 158 Einsätze kam.