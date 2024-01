Chemie Leipzig: Rätselraten vor dem ersten Spiel seit zwei Monaten

Rund zwei Monate konnte Chemie Leipzig kein Pflichtspiel mehr bestreiten. Am Samstag hätte bei Viktoria Berlin gespielt werden sollen, doch auch dieser Partie machte das Wetter nun einen Strich durch die Rechnung. Dabei hätten die Leutzscher eine Standortbestimmung dringend nötig.

Seit dem 26. November hat die BSG Chemie kein Punktspiel mehr bestritten - das 1:1 gegen Lokalrivale Lok Leipzig ist nunmehr über 60 Tage her. Seither gab es diverse Versuche, die Nachholspiele gegen Luckenwalde, den BFC Dynamo oder das erste Rückrundenspiel gegen die U 23 von Hertha BSC zu absolvieren - samt und sonders vergeblich. Wie am Donnerstagabend bekanntwurde, fällt nun auch der bevorstehende Jahresauftakt gegen Viktoria Berlin ins Wasser. Das Wetter wird immer mehr zum Feind der Regionalliga.

Dafür nutzten die Chemiker die Pause, um ihre Verletzten langsam aber sicher wieder an den Kader heranzuführen. Das gelang mit unterschiedlichem Erfolg. Während Abwehrspieler Philipp Harant wieder trainiert und langsam den Anschluss wiederfindet, stehen die Sterne bei Alexander Bury noch immer ungewiss. Der Knorpelschaden wurde behandelt, die Reha läuft - Ausgang ungewiss. Und weil der Platz im defensiven Mittelfeld von Platzhalter Denis Jäpel zwar ordentlich besetzt wurde, der Offensivmann aber eigentlich weiter vorn benötigt wurde, legten die Leutzscher nach und verpflichteten vor wenigen Tagen den Defensivspezialisten Cemal Kaymaz (vereinslos seit Juli, vorher Bayreuth). Ein weiterer Neuzugang im Mittelfeld ist Irfan Brando, der vom Berliner AK an die Pleiße wechselte. Justin Gröger hingegen verließ Chemie nach unbefriedigender Zwischenbilanz von nur wenigen Kurzeinsätzen. Er wechselte zurück zum Bremer SV.

Mauer und Surek müssen zusehen

Trotz der nächsten Absage brennt Chemie auf das erste Ligaspiel im neuen Kalenderjahr (voraussichtlich das Heimspiel gegen Rot-Weiß Erfurt am 2. Februar), auch wenn sich die Personalsituation problematisch zeigt. Nach der Roten Karte im Ortsderby ist Außenspieler Timo Mauer noch gesperrt, ebenso wie Schienenspieler Lucas Surek, der nach der fünften Gelbe Karte zusehen muss. Die teilweise irregulären Bedingungen der letzten Wochen lassen eine Prognose zum Leistungsstand der BSG kaum zu. Zuletzt verlor man auf glattem Kunstrasen gegen Oberligist Halberstadt mit 1:4 - sicherlich ein Ergebnis mit wenig Wert, allerdings auch nichts zum Selbstbewusstsein tanken.

Und so rätseln die Grün-Weißen in diesem Winter vor dem ersten Spiel des neuen Jahres unter ihrem neuen Rekord-Trainer Miroslav Jagatic (fünf Jahre im Verein), wo sie denn stehen.

Bald auf neuzeitlichem Niveau

Abseits des Sportlichen vermeldet der Verein Fortschritte beim Bau im Alfred-Kunze-Sportpark. Ein Container-Interim wurde errichtet, in dem sich die Gäste in den kommenden zwei Jahren umkleiden werden. Der Grund ist der lange geplante und nun endlich avisierte Abbruch des alten Sozialgebäudes aus den Siebzigern. In zwei Jahren soll ein zweistöckiger Neubau an gleicher Stelle entstehen, der die Verhältnisse im altehrwürdigen Sportpark endlich auf neuzeitliches Niveau anheben soll. Ein großer Schritt für Chemie.