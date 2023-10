Chemie Leipzig: Nach der Frankfurter Eintracht kommt nun Eilenburg

Chemie Leipzig zwischen Bundesliga-Establishment und Regionalliga-Kellerkind, zwischen Mega-Party und Liga-Alltag. Eilenburg kommt in den Alfred-Kunze-Sportpark, nachdem vergangenen Freitag die befreundete Eintracht aus Frankfurt zum Flutlicht-Dankeschön-Spiel in Leutzsch gastierte.

MEHR ZUR REGIONALLIGA NORDOST Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Die Adler vom Main hatten durch zwei "Flutlicht-Spiele" enorm geholfen, das vom Verband geforderte Flutlicht im Stadion der BSG Chemie mit zu ermöglichen. Die seit 20 Jahren eng befreundeten aktiven Fanszenen hatten die Aktion maßgeblich initiiert. Vor offiziell 4999 Zuschauern, davon über 1000 aus Frankfurt, feierten die Chemiker einen 2:1-Sieg gegen eine B-Elf der Gäste, vor allem aber ihre Freundschaft und den besonderen Tag. Pyroshows, Feuerwerk und viel gegenseitige Sympathie wurden zelebriert. Ein Abend wie im Rausch. Und nun Eilenburg.

Die nur 32 Kilometer entfernt residierenden Kontrahenten machten es den Leutzschern in der Vergangenheit schon fast traditionell schwer. Zwar gewann Chemie zumeist (zuletzt vor zwei Jahren 2:1 in Leipzig, auswärts gelang ein 1:1), doch ging es oft knapp und hart umkämpft zu. Deshalb warnte Interimskapitän Dennis Mast auch: "Wir müssen sofort den Schalter umlegen. Eilenburg ist wieder ein ganz anderes Spiel!"

Selbstbewusstsein trotz Platz 17

Die Gäste, erst mit einem einzigen Sieg auf der Habenseite, kommen voller Selbstbewusstsein. Offensivmann Tim Bunge, selbst glühender Chemie-Fan und einst in Leutzsch aktiv, kündigt schon mal an: "Wir kommen, um zu gewinnen. Wir sind gut drauf!" Zuletzt unterlag man zwar daheim Spitzenreiter Cottbus mit 1:3, blieb zuvor jedoch fünf Ligaspiele ungeschlagen und holte Punkte u.a. daheim gegen Erfurt (0:0) und Hertha (3:2), punktete aber auch auf Gegners Platz wie beim 3:3 in Luckenwalde, beim 2:2 in Rostock oder beim 0:0 bei Viktoria Berlin. Chemie ist also gewarnt.

Zuletzt lief nach einem zwischenzeitlichen Tief (drei Spiele ohne Treffer und Sieg) die Offensive wieder besser, es gelang ein spektakulärer 4:2-Sieg in Meuselwitz mit einem Hattrick von Florian Kirstein, der anschließend auch gegen Bundesligist Eintracht zum zwischenzeitlichen 1:0 traf. Zwar muss man voraussichtlich bis zur Winterpause auf Abwehrchef Philipp Harant (Innenband) verzichten, dafür befinden sich die länger verletzten Alexander Bury und Janik Mäder wieder im Training. Und auch Kapitän Benjamin Bellot soll wieder im Tor stehen, der sich in Meuselwitz vertreten hatte.

Anspruchsvolle Wochen

Ein Sieg gegen Eilenburg wäre für die BSG Chemie auch deshalb wichtig, weil sich im Anschluss die - zumindest auf dem Papier - noch schwierigeren Gegner häufen. Erst geht es nach Jena, dann kommt Greifswald. Im Anschluss wartet Babelsberg, ehe es zum Ortsderby gegen Lok kommt. Der BFC, Luckenwalde und Hertha BSC komplettieren die nicht einfachen Wochen für die Grün-Weißen. Ein Blick nach weiter oben ist deshalb kein Thema in Leutzsch. Die Wiederholung von Platz sieben aus der vorherigen Saison mit 53 Punkten würde die Chemiker glücklich machen. Die Großen zu ärgern und die Klasse sicher zu halten sind die offiziellen Ziele. Bescheidenheit steht ihnen gut, den Leutzschern.