Chemie Leipzig: Letzte Rille und Regenwurm-Invasion

Chemie Leipzig hat sein Hinrundenziel bereits erreicht, doch in den letzten Wochen schwanden die Kräfte. Die sollen noch im Jahresendspurt aufgeladen werden, während sich Regenwürmer im Alfred-Kunze-Sportpark als unangenehme Kontrahenten erweisen.

Spielausfall in Leipzig-Leutzsch bei der BSG Chemie, die Partie gegen Luckenwalde fiel aus. Der Platz ist einfach zu tief, Dauerregen und Schnee haben das beanspruchte Geläuf zusätzlich ausgezehrt, aber ein zusätzlicher Feind hat dem Rasen zugesetzt: eine Regenwurminvasion. "Das Ortsderby und die Regenwürmer haben dem Grün den Garaus gemacht", konstatierte Greenkeeper Thomas Westerburg. Die aufgeworfene Erde, die die Würmer hinterlassen haben, hat die grüne Farbe verschwinden lassen und den Platz in ein durchgängiges Schwarz getaucht. Das Stadtderby gegen Lok vor zwei Wochen sah die Chemiker in ansteigender Form, auch da schon zehrte der tiefe Boden an den Kräften der Akteure.

Dass gerade nicht gespielt wird, dürfte die Grün-Weißen trotz des später herrschenden Nachhol-Termindrucks nicht wirklich ärgern. Viele Akteure des kleinen Kaders laufen auf der letzten Rille, die Winterpause soll zudem die Lage bezüglich der Verletzten entkrampfen. Man rechnet mit dem Wiedereinstieg von Philipp Harant (Innenbandverletzung), und auch Alexander Bury, der seit fast vier Monaten an einem Knorpelschaden laboriert, hofft auf Genesung mittels Kernspinresonanztherapie: "Ich hoffe, das schlägt an, ich will endlich wieder auf den Platz!" Auch Thilo Gildenberg als zuletzt erster Einwechsler fällt länger aus - auch er muss wegen Knorpelschaden aussetzen. Zudem war der eine oder andere Spieler leicht angeschlagen, eine Infektionswelle schlug zusätzlich zu. Willkommene Zeit zum Kräftesammeln also.

Zwischenziel im Derby erreicht

Dabei hat Chemie das vorläufige Ziel, nämlich 20 Punkte in der Vorrunde zu sammeln, mit dem Unentschieden gegen Lok Leipzig geschafft. "Jetzt wollen wir noch was obendrauf legen", hofft Trainer Miroslav Jagatic. Mit den beiden zunächst ausgefallenen Spielen gegen Luckenwalde und BFC Dynamo (bereits terminiert für den 19.12.) stehen noch sechs mögliche Punkte zur Vergabe.

Allein, die Trauben hängen hoch. Luckenwalde hat sich in den vergangenen Jahren als Angstgegner für die Leutzscher erwiesen. In neun Spielen gelangen Chemie erst zwei Siege, diese allerdings im heimischen Alfred-Kunze-Sportpark. Dem stehen drei Unentschieden und vier Niederlagen, davon zwei auf eigenem Platz, entgegen. Und gegen den Tabellenzweiten BFC etwas zu holen, ist natürlich möglich, dürfte aber schwer werden. Aber was ist schon einfach für die Chemiker in dieser Liga? Mit der stabilen Abwehr und den schnellen Stürmern hat Jagatic ausreichende Möglichkeiten, jeden Gegner zu erschrecken.

Zunächst aber steht am kommenden Freitag mit dem Heimspiel gegen Hertha BSC II das erste Rückrundenspiel an. Da muss Jagatic auf Lucas Surek (5. Gelbe Karte) und Timo Mauer verzichten (Rote Karte im Derby). Allein, der Wetterbericht (sagt fast durchgängig Regen für die kommenden Tage vorher) und die Regenwürmer könnten etwas gegen das Hertha-Spiel haben.