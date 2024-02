Chemie Leipzig: Jagatic will jetzt die Großen ärgern

Auch wenn das Unentschieden gegen Luckenwalde keine Begeisterung bei der BSG Chemie Leipzig ausgelöst hat, so gehen die Sachsen dennoch mit einer großen Portion Selbstbewusstsein in die kommenden Partien der Regionalliga Nordost. Ein Grund: Die Liste der fehlenden Spieler wird kürzer, wenngleich auch mal ein Arbeitgeber der Feierabend-Fußballer dazwischenfunkt.

Nach dem 1:1 am Mittwoch daheim gegen Luckenwalde ist vor dem Auswärtsspiel in Chemnitz am Sonntag: Wo steht die BSG Chemie Leipzig? Nach ewig lang scheinender Winterpause, etlichen Ausfällen und den drei Spielen gegen Erfurt (1:1 daheim), den BFC Dynamo (0:2-Auswärtsniederlage) und Rostock (3:2-Sieg im Ostseestadion) stand nun eigentlich ein Heimsieg gegen Luckenwalde auf dem Programm. Zumal Trainer Miroslav Jagatic erstmals in dieser Saison (fast) alle seine Spieler zur Verfügung hatte - mit Ausnahme des Langzeitverletzten Alexander Bury sowie Marcel Hilßner. Aber die Brandenburger gelten nicht eben als Lieblingsgegner für die Leutzscher, die sich in den letzten Jahren fast schon traditionell schwertaten gegen Luckenwalde.

Und so klang nach dem 1:1-Unentschieden vor allem nach, dass man zwar vergessen hatte, nach der Führung durch Florian Kirstein "den Sack zuzumachen" und die Führung auszubauen. Chemie erkannte aber auch die Qualität des Gegners an, zumal auch die schwierigen Platzverhältnisse mit fortdauernder Spielzeit ihren Tribut an Kraft und Genauigkeit forderten. Der Elfmeter für die Gäste fiel nicht nur zu psychologisch ungünstigster Zeit kurz vor der Pause, sondern entsprang auch einem Ausrutschen nebst unglücklicher Gegnerberührung durch Innenverteidiger Philipp Harant.

Hilßner bekommt nicht frei

Dennoch: "Wir sind voll im Soll", meinte Jagatic, der die kommenden englischen Wochen halbwegs entspannt sieht, obwohl die meisten seiner Spieler der täglichen Arbeit nachgehen und dementsprechend rudern müssen, um auch immer freizubekommen. Gegen Luckenwalde fehlte beispielsweise Aktivposten Hilßner, weil er nicht freibekam von seinem Arbeitgeber.

Nun geht es am Sonntag nach Chemnitz. Einer der Gegner, den Jagatic meint, wenn er davon spricht, dass seine Mannschaft "einige der Großen ärgern" will. So groß ist der Unterschied längst nicht mehr: Chemnitz hat zwei Punkte, aber auch zwei Spiele mehr auf dem Konto. Auch bei der Tordifferenz hat Chemie das deutlich bessere Verhältnis, wobei die erzielten Treffer nur schwer zu unterbieten sind: Magere 18 Tore in 19 Spielen zeigen auch zugleich das große Manko der Grün-Weißen. Chemnitz hat nur vier Tore mehr erzielt, dafür aber deutlich mehr Gegentore kassiert. Hier dürfte eine Chance für die Leutzscher liegen. Selbstbewusstsein haben sie genug, das haben sie schon oft gezeigt. Das Ziel ist also klar, und wenn es mit der Offensive klappt, sieht es gut aus für Kirstein und Co. Denn die fünftbeste Abwehr der gesamten Liga bringen sie mit nach Chemnitz.