Sachsen-Pokal: Außenseiter Chemie bezwingt Drittligist Zwickau im Elfmeterschießen

Die BSG Chemie Leipzig steht im Finale des Landespokals in Sachsen und trifft dort auf den Regionalliga-Rivalen Chemnitzer FC. Drittligist FSV Zwickau scheiterte im ausverkauften Alfred-Kunze-Sportpark in Leipzig-Leutzsch im Elfmeterschießen.

Durch einen abgefälschten Weitschuss von Bury ging der Außenseiter im ersten Durchgang in Führung (16.) und verdiente sich den knappen Vorsprung bis zur Pause durch mutiges Spiel und vereinzelte gefährliche Vorstöße. Die Schwäne brachten kaum gefährliche Chancen auf den Weg und mussten sich in der Kabine ein paar ordnende Worte anhören.

Hilßners Kurzeinsatz, Zwickauer Lattenpech

Mit zwei frischen Kräften - Joker Hilßner musste schon nach drei Minuten wieder verletzt runter - ging der FSV in die zweite Hälfte. Schikora sorgte in der 52. Minute für den schnellen Ausgleich. Danach machte Zwickau über weite Strecken das Spiel. Hochkaräter gab es jedoch kaum, auch nicht in der Verlängerung - bis zur 118. Minute, als der eingewechselte König aus wenigen Metern an die Unterkante der Latte köpfte. Zwickaus Butzen sah kurz darauf Gelb-Rot, ehe es ins Elfmeterschießen ging.

Reinthalers Fehlschuss entscheidet

Dort verschossen Coskun, Möker (Bellot parierte) und letztlich Reinthaler für den Drittligisten, während bei der BSG nur Brügmann und Jäpel (Brinkies hielt) scheiterten. Am Ende stand somit der Außenseiter-Sieg der Leipziger, die sich auf das Endspielduell mit dem Chemnitzer FC freuen dürfen.