Kirstein verlängert und liefert: Chemie schießt enttäuschende Cottbuser ab

Energie Cottbus kassierte am Mittwochabend eine überraschende 0:3-Niederlage bei Chemie Leipzig und ist damit im Titelrennen ins Hintertreffen geraten.

Regionalliga Nordost Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Transfers

Statistiken

Die Partie begann aufgrund der Verkehrssituation in Leipzig mit Verspätung - doch gleich die erste Aktion brachte den ersten Treffer: Mauer bediente Kirstein, und der Top-Torjäger der Chemiker in dieser Saison, dessen Vertragsverlängerung kurz vor dem Anpfiff bekannt gegeben worden war, setzte sich im Zweikampf durch und blieb vor dem Tor eiskalt - 1:0 (1.). Und die Chemiker suchten weiter mutig den Weg nach vorne, störten früh - und legten nach. Wieder war es Unruheherd Kirstein, der in Richtung Tor marschieren konnte, den zweiten Ball schnappte sich Jäpel und schob überlegt zum 2:0 ein (16.).

Cottbus wackelte defensiv und blieb offensiv lange Zeit harmlos. Erst nach einer halben Stunde kamen die Gäste zu ihrer ersten Großchance, doch Thiele verzog nach Krauß-Vorlage knapp. Doch auch die Hausherren waren weiter auf der Hut, blieben frech und gefährlich: So verfehlte Mauer mit einem Heber nur knapp das Tor. Zur Pause blieb es beim 2:0 - Cottbus-Coach Claus-Dieter Wollitz hatte Redebedarf mit dem Schiedsrichter und seiner Mannschaft.

Surek entscheidet

Nach Wiederanpfiff vergab Jäpel zunächst das 3:0, dann flogen Raketen aus dem Cottbuser Block in den Nachthimmel, das Spiel wurde kurz unterbrochen. Spielerisch kam weiterhin wenig von den Gästen, die an diesem Abend allerdings auch auf einen hochkonzentrierten Gegner trafen: Ein Flatterball von Hofmann blieb die beste Gelegenheit der Wollitz-Elf in einer nun eher chancenarmen Partie.

Und dann machte Chemie den Deckel drauf: Der starke Mauer chippte einen Ball aus dem Halbfeld in die Mitte, Mast ließ gekonnt auf den einlaufenden Surek durch, der zum 3:0 einschob (77.). Auch wenn die Cottbuser in dieser Saison schon mehrfach ihre Comeback-Qualitäten unter Beweis stellen konnten, war diese Hypothek zu groß. Völlig verdient behielten die Chemiker, die zweimal durch Oke und einmal durch Mäder gar noch das 4:0 verpassten, die Punkte bei sich. Cottbus verpasste mit einer enttäuschenden Leistung den Sprung auf Platz zwei und hat in einer nun begradigten Tabelle vier Punkte Rückstand auf die Spitze.