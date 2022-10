Chemie Leipzig fügt Jena die erste Niederlage zu - Chemnitz beendet Negativserie

Am Freitag startete in der Regionalliga Nordost der 8. Spieltag. Während im Verfolgerduell die BSG Chemie Leipzig dank eines Harant-Freistoßes gegen Carl Zeiss Jena die Oberhand behielt, beendete der Chemnitzer FC seine Niederlagenserie bei der VSG Altglienicke und holte einen Punkt. Der CFC hatte allerdings zwischenzeitlich schon mit 2:0 geführt.

Mit der BSG Chemie Leipzig und Carl Zeiss Jena spielten am Freitag zwei Teams aus dem Verfolgerfeld gegeneinander. Wegen des starken Zuschauerandrangs - insgesamt kamen knapp 5000 Zuschauer in den Alfred-Kunze-Sportpark - ging die Partie gut zehn Minuten später los. Jena startete mit viel Ballbesitz, die BSG Chemie verteidigte aber geschickt. In der 26. Minute kam Petermann aber aus kurzer Distanz zum Abschluss, Bellot rettete seine Leipziger mit einem tollen Reflex.

In der 46. Minute war Bellot nach einem Lupfer von Verkamp schon geschlagen, Wendt kratzte den Ball von der Linie. Im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit wurde das Spiel immer ansehnlicher, mit guten Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. Eine davon nutzte Harant in der 67. Minute, der einen Freistoß mit viel Wucht in den Winkel zimmerte. Die Leipziger brachten den Sieg in einer ausgeglichenen Schlussphase über die Zeit und konnten es somit verschmerzen, dass Harant und Jäpel große Chancen auf das 2:0 versiebten. Für Jena bedeutete das 0:1 die erste Saisonniederlage.

Im zweiten Freitagsspiel empfing die VSG Altglienicke den Chemnitzer FC, der zuletzt drei Niederlagen einstecken musste. Das wollte die VSG offenbar sofort ausnutzen, ging früh drauf und stresste somit den CFC. Der befreite sich nach gut einer Viertelstunde aus der Umklammerung, und mit einer der ersten Offensivaktionen gingen die Himmelblauen sogar in Führung. Roschers Hereingabe drückte Brügmann im Fallen über die Linie (15.). Davon beflügelt war die Elf von Christian Tiffert jetzt angekommen in der Partie. In Sachen Effizienz agierte Chemnitz wie eine Spitzenmannschaft, in der 23. Minute landete eine weitere Hereingabe von Roscher über Umwege bei Kircicek, der bei seinem Abschluss auch noch Keeper Bätge tunnelte, 2:0. Altglienicke musste danach Brehmer auswechseln, der nach einem Pressschlag liegen blieb. Der eingewechselte Uzan führte sich in der 33. Minute gut ein, einen Querpass von Oudenne schob er zum Anschlusstreffer ins leere Tor ein. Kurz darauf rettete bei einem Freistoß die Latte für den CFC.

Nach Wiederanpfiff schlenzte Cigerci erst an die Unterkante der Chemnitzer Latte. Kurz darauf drang Zeiger mit Wucht in den Strafraum ein und schloss ab. Diesmal sprang der Ball vom Querbalken hinter die Linie, 2:2 in der 53. Minute. Das Führungstor in der 61. Minute hatte sich angedeutet, da die Hausherren in dieser Phase richtig stark aufspielten. Mensah traf im Strafraum aus dem Gewühl. Aber trotz der jüngsten Negativserie biss sich der CFC zurück in das Spiel. In der 73. Minute brachte Stagge den Ball in Richtung Tor, von Liebelt abgefälscht landete der Ball zum 3:3 im Netz. Die finalen Minuten gehörten wieder den Hausherren. Cigerci setzte die Kugel in der 82. Minute erneut an die Latte, Sekunden vor Schluss krallte sich Gäste-Keeper Wunsch einen Distanzschuss des auffälligsten VSG-Akteurs. Mit dem 3:3 konnte Chemnitz seine Niederlagenserie beenden.

Gelassenheit beim BFC Dynamo

Am Samstag treffen sich zwei Klubs aus der Hauptstadt, bei denen es bisher holprig lief: Der BFC Dynamo hätte sich nach der Meisterschaft im Vorjahr sicherlich mehr als nur Platz zwölf ausgerechnet, Tennis Borussia hält mit einem Pünktchen die rote Laterne in seinen Händen. Heiner Backhaus, der vor Saisonbeginn beim BFC als Trainer übernahm, zeigt sich gegenüber dem RBB aber gelassen, spricht von einem Umbruch und sagt: "Wir haben Spieler geholt, die ihre beste Zeit noch vor sich haben und mit dem Verein wachsen müssen. Das Ziel ist nie gewesen, dieses Jahr mit Ach und Krach aufzusteigen. Dann hätten wir auch anders auf dem Transfermarkt zuschlagen müssen."

Mit langsamen Schritten arbeitet sich Energie Cottbus in der Tabelle nach oben. Am Samstag kommt der 1. FC Lok Leipzig ins Stadion der Freundschaft. FCE-Trainer Claus-Dieter Wollitz sagte nach dem letzten Wochenende: "Wir sind trotz des 1:1 in Jena auf einem guten Weg. Weil die Spieler jetzt fitter sind als beim Saisonstart, speziell die Neuzugänge." Einer davon ist Flügelspieler Nicolas Wähling (vom SSV Ulm 1846), der angesprochen auf das Aufstiegsrennen betont: "Wir waren nie raus. Die Saison ist ein Marathon und kein Sprint."

Mit Platz sieben ist Rot-Weiß Erfurt vielversprechend in die Saison gestartet. Der Aufsteiger aus der thüringischen Landeshauptstadt duelliert sich am Samstag mit der U 23 von Hertha BSC, die punktgleich ist.

Luckenwalde ist schwer zu schlagen

Viermal Regionalliga gibt es am Sonntag. Spitzenreiter Berliner AK fährt dann zu Abstiegskandidat FSV Luckenwalde. Eine Pflichtaufgabe für die gemeinsam mit Jena stärkste Defensive der Liga, noch dazu, da der FSV in dieser Saison noch gar kein Liga-Spiel für sich entscheiden konnte. Die fünf gesammelten Punkte resultieren allesamt aus Unentschieden. Anderseits: Luckenwalde ist im Vergleich zu anderen Kellerkindern schwer zu schlagen.

Der Tabellenkeller steht auch bei der Partie Germania Halberstadt gegen den FC Viktoria 1889 Berlin im Fokus. Halberstadt konnte bisher nur einen Zähler einsammeln, die Viktoria steht nach ihrem Abstieg aus der 3. Liga bei sechs Punkten. Das späte Ausgleichstor gegen den BFC Dynamo will Viktoria Berlin leistungsfördernd in die nächsten Wochen mitnehmen. Trainer Semih Keskin sagte auf der Viktoria-Homepage: "Für den Entwicklungsprozess der Mannschaft zeugt dieser Punkt von Stabilität. Für die Jungs hat es sich heute sicher angefühlt wie drei Punkte, und wenn wir so weitermachen, erarbeiten wir uns beim nächsten Mal auch drei Punkte."

Abstiegskampf pur wird auch zwischen den punktgleichen SV Lichtenberg 47 (knapp am rettenden Ufer) und dem ZFC Meuselwitz (knapp in der Abstiegszone) erwartet. Dazu spielt der Greifswalder FC, der sich mit zwei Siegen am Stück ein kleines Polster auf die hinteren Plätze herausgespielt hat, gegen den noch ungeschlagenen Tabellendritten SV Babelsberg 03.