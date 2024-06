Chemie Leipzig: Ein ungewollter Umbruch

Substanzielle Abgänge schwächen das Gerüst der BSG Chemie Leipzig. Auf Steffen Ziffert, den neuen sportlichen Leiter in Leutzsch, wartet eine Menge Arbeit.

Regionalliga Nordost News

Transfers

Statistiken

Sommerpause mit Verspätung bei der BSG Chemie: Beim Familienfest am vergangenen Wochenende tauchten Spieler und Trainer samt Familien beim jährlichen Großevent mit 4.000 Besuchern auf. Trainer Miro Jagatic fährt erst am 8. Juni in die kroatische Heimat: "Vorher ist hier noch viel zu tun, es stehen einige Aufgaben an."

Die Mannschaft muss nach den durchaus substanziell zu nennenden Abgängen von Philipp Harant, Lucas Surek, Denis Jäpel und Philipp Wendt dringend verstärkt werden, ein Umbruch ist nicht zu vermeiden. Dabei haben die Chemiker, die als einige der wenigen Mannschaften in der Regionalliga Nordost unter Amateurbedingungen arbeiten, nur wenige Schüsse frei. Bedeutet, dass man sich Verpflichtungen wie die des letzten Jahres (Justin Gröger, der schon wieder weg ist, Thilo Gildenberg, Luca Marino und Irfan Brando spielten allesamt fast nie und dürften den Verein wieder verlassen) nicht allzu oft leisten kann. In der Summe standen dem sehr positive Erfahrungen wie bei Cemal Kaymaz und Vin Kastull gegenüber.

Zweite Reihe schwächelte

Insgesamt ist die Decke aber dünn, gerade die zweite Reihe konnte kaum an das Niveau der ersten zwölf, dreizehn Spieler anknüpfen. Elias Oke und Maximilian Jagatic bekamen ihre Einsatzzeiten, mehr aber auch nicht. Da auch Marcel Hilßner seine Karriere beendete, sind die bisherigen vier Neuzugänge längst nicht ausreichend. Vor allem auf dem linken Flügel, wo Surek eine große Lücke hinterlässt, muss sich noch etwas tun.

Für die Abwehr kamen bislang Marcel Kohn (Rostock II) und Julian Weigel vom Ortsrivalen Lok, in der Offensive sollen Ur-Chemiker Tim Bunge (kommt aus Eilenburg zurück nach Leutzsch) und Stanley Ratifo (Pforzheim, früher Halle und Lok Leipzig) wirbeln. Gesucht werden aber noch mindestens vier bis fünf weitere Spieler, denn das Ziel ist auch für die kommende Saison klar: "Wir wollen unseren achten Platz verteidigen, 50 Punkte sind die Messlatte", sagt Jagatic.

Wochenspiele als Extremereignisse

Er verweist aber klar auf die weiter gestiegenen Anforderungen mit der erneut gestiegenen Qualität in der Liga durch den Abstieg des Halleschen FC: "Wir müssen als Mannschaft auch erst wieder zusammenwachsen, die Abgänge kompensieren, die Qualität auf den Platz bringen". Das wird schwer, zumal die Bedingungen sich nicht verbessern: Training findet abends um 17.45 Uhr statt, Wochenspiele sind Extremereignisse für die meisten Spieler, die tagsüber arbeiten gehen.

Doch die nächsten Schritte sollen kommen: Mehr Trainingsangebote auch tagsüber, verbesserte Rahmenbedingungen (ein neuer Sozialkomplex ist im Bau), und auch das künftige Mitwirken eines hauptamtlichen sportlichen Leiters soll die Entwicklung nach vorn treiben. Ex-Spieler Steffen Ziffert, noch Trainer bei Oberligist Grimma, beginnt in Kürze seinen Dienst im Alfred-Kunze-Sportpark - und soll die Strukturen weiter stärken und professionalisieren.