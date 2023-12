Chemie, Empor und Co.: Das steckt hinter den Namen ostdeutscher Vereine

Der Fußball im Osten war für viele, die ihn nicht hautnah miterlebt haben, nur schwer verständlich. Auch die Namen der Mannschaften waren eigenwillig. Einige Namens-Überbleibsel finden sich auch heute noch. Ein Überblick, wie die Teams zu ihren Namen kamen und wofür sie standen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg waren Vereine in der DDR verboten, sie mussten als vermeintliche Unterorganisationen der NSDAP (zunächst auch in Westdeutschland) aufgelöst werden. An ihre Stelle traten damals zunächst Sportgruppen und Sportgemeinschaften, die an Trägerbetriebe angebunden wurden. Nach sowjetischem Vorbild wurden die diversen Sportgemeinschaften - z.B. Betriebssportgemeinschaft (BSG) oder Hochschulsportgemeinschaft (HSG) - in der Regel um einen Namensbestandteil ergänzt, welcher auf den Gewerkschaftsbereich des jeweiligen Trägerbetriebes verwies. In wenigen Fällen gab es Sportgemeinschaften, die sich einen unabhängigen Namen gaben.

Insgesamt gab es 18 solcher Sportvereinigungen, die sich später teilweise zusammenschlossen. Darüber hinaus existierten weitere typische DDR-Bezeichnungen, die jedoch Gewerkschaften zugeordnet werden konnten: BSG VVB Tabak Dresden (Empor), BSG Energie Cottbus (Turbine), BSG Anker Wismar (Motor) oder BSG Sachsenring Zwickau (Motor), um einige Beispiele zu nennen. Wir geben einen Überblick, welchen Ursprung die teilweise heute noch in Klubnamen zu findenden Namensbestandteile haben.

Name Gewerkschaft Beispiele Aktivist IG Bergbau BSG Aktivist Schwarze Pumpe Aufbau Bauwesen und Holzindustrie SC Aufbau Magdeburg Chemie IG Chemie, Glas- und Keramik Hallescher FC Chemie Dynamo Innere Sicherheitsorgane BFC Dynamo Einheit IG Verwaltung, Banken und Versicherung SC Einheit Dresden Empor IG Handel SC Empor Rostock Fortschritt IG Textil, Kleidung, Leder SC Fortschritt Weißenfels Lokomotive IG Eisenbahn 1. FC Lokomotive Leipzig Medizin Gesundheitswesen BSG Medizin Berlin Motor IG Metall - Autoindustrie, Maschinenbau, Mechanik SC Motor Jena Post Post- und Fernmeldewesen BSG Post Neubrandenburg Rotation IG Druck und Papier BSG Rotation Babelsberg Stahl IG Metallurgie BSG Stahl Eisenhüttenstadt Traktor IG Forst- und Landwirtschaft SC Traktor Schwerin Turbine IG Energie BSG Turbine Potsdam Vorwärts Militär ASK Vorwärts Frankfurt Wismut Uranbergbau BSG Wismut Aue Wissenschaft Universitäten HSG Wissenschaft TH Dresden

