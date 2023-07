Chelseas neues Trikot ohne Sponsor und mit VfB-Bezug

Die Suche nach einem neuen Hauptsponsor gestaltet sich für den FC Chelsea derart schwierig, dass das neue Heimtrikot mit blanker Brust in den Handel geht - vorerst.

Der FC Chelsea ist auch mehr als ein Jahr nach dem Eigentümerwechsel eine Baustelle, und entsprechend provisorisch kommt selbst die Präsentation des neuen Heimtrikots daher.

Weil die Suche nach einem neuen Hauptsponsor bislang erfolglos verlaufen ist, veröffentlichten die Blues ihr Outfit für die Saison 2023/24 am Montag noch ohne Schriftzug auf der Brust. Aus den Werbeaufnahmen mussten - wenn man im Netz aufgetauchten Fotos Glauben schenken will - außerdem offenbar Kai Havertz und Cesar Azpilicueta herausgeschnitten werden, die inzwischen bei Arsenal beziehungsweise Atletico Madrid angestellt sind.

Optisch soll das natürlich tiefblaue Trikot mit den weißen Ärmeln an die Saison 1997/98 erinnern, wie es in der Klubmitteilung heißt. Damals hatte Chelsea im Finale des Europapokals der Pokalsieger den VfB Stuttgart in Solna durch ein Tor von Blues-Legende Gianfranco Zola mit 1:0 bezwungen. Es war die vorletzte Ausgabe des inzwischen eingestellten Wettbewerbs.

Ergänzt wird das Design um einige goldene Details und ein schillerndes Wappen, wodurch "das Prestige und der Glamour der berühmten King's Road in den 90er Jahren unterstrichen" werde. Nur ob es auch das Design ist, mit dem Chelsea am 13. August gegen den FC Liverpool in die neue Premier-League-Saison startet, ist ungewiss.

Chelsea warnt die Fans vor

Die Londoner weisen die Fans extra darauf hin, "dass das Heimtrikot 2023/24, das auf dem Spielfeld zu sehen sein wird, später einen Partner auf der Vorderseite des Trikots haben könnte". Man werde "etwaige Änderungen an den Trikots zu gegebener Zeit bekannt geben". Erst ab dem 16. August ist das neue Jersey überhaupt bestellbar.

Im Juni war durchgesickert, dass Chelsea nah dran gewesen war, einen Vertrag mit dem US-amerikanischen Streamingdienst "Paramount Plus" abzuschließen, die Premier League jedoch ihr Veto eingelegt hatte, aus Sorge, dass ein Deal zu Problemen mit ihren Fernsehpartnern geführt hätte. Auch eine kolportierte Partnerschaft mit dem Glücksspielunternehmen "Stake.com" hat sich offenbar zerschlagen. Der Vertrag mit dem bisherigen Hauptsponsor, dem Mobilfunkanbieter "Three", war zum 30. Juni ausgelaufen.