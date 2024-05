Chelsea zeigt Interesse an Leicester-Coach Maresca

Mit Trainer Enzo Maresca an der Seitenlinie hat Leicester City die unmittelbare Rückkehr in die Premier League gemeistert. Eine Leistung, die den 44-Jährigen auf den Zettel des FC Chelsea hat wandern lassen. Die Blues haben sich kürzlich von Trainer Mauricio Pochettino getrennt und nun - so berichtet unter anderem der "Guardian" - Maresca als favorisierte Lösung für dessen Nachfolge auserkoren. Dem Vernehmen nach wären rund zwölf Millionen Euro Ablöse an die Foxes fällig, sollte der Italiener Interesse an einem Engagement zeigen.