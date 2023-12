Chelsea will Hoffenheims Alber

Das Hoffenheimer Top-Talent Mara Alber hat das Interesse des englischen Meisters FC Chelsea geweckt. Am Mittwoch bestätigte TSG-Trainer Stephan Lerch, was der kicker am Montag gemeldet hatte: Die Kraichgauer haben ein Angebot der Blues für die 18-Jährige vorliegen, die zurzeit mit je vier Toren und Assists eine der Top-Scorerinnen der Bundesliga ist. Albers Vertrag bei Hoffenheim läuft noch bis 2025.