Chelsea vor den trostlosen Sieben - Boehly sorgt weiter für Schlagzeilen

Vor dem Rückspiel gegen Real Madrid spricht wenig dafür, dass Chelseas Saison noch einmal einen Sinn erhält. Und Klubbesitzer Todd Boehly gibt ein immer unglücklicheres Bild ab.

Gäbe es ein Handbuch für Trainer, die mitten in einer Saison übernehmen, würde gewiss an prominenter Stelle dieser Tipp stehen: Betonen Sie möglichst früh den schlechten physischen Zustand der Mannschaft! Am Samstag, als der FC Chelsea gegen Brighton (1:2) auch das dritte Spiel unter Interimstrainer Frank Lampard völlig verdient verloren hatte, tat dieser ziemlich genau das - nur um zwei Tage später betonen zu müssen, damit natürlich nicht seinen Vorgänger kritisiert zu haben.

"So haben Sie es verstanden", entgegnete Lampard, als er auf seiner Pressekonferenz mit seinen Aussagen noch einmal konfrontiert wurde. "Ich lege immer großen Wert auf persönliche Verantwortung im Fußball. Wenn ich also so spreche, gebe ich niemandem sonst die Schuld für das, was ich jetzt sehe und was ich in Zukunft sehen werde." Dass seine Mannschaft "körperliche Arbeit" benötige, hätten die Daten ergeben, meinte er indirekt. "Ich denke, das ist etwas, das wir kurzfristig verbessern können, und das werden wir auch tun."

"Das Wort 'kaputt' ist ein bisschen zu viel, aber wir sind nicht da, wo wir sein wollen"

So kurzfristig, dass es noch einen Einfluss auf das Champions-League-Duell mit Real Madrid haben kann? Unwahrscheinlich. Und so geht Chelsea noch geschwächter ins Rück- als schon ins Hinspiel, das mit 0:2 verloren ging. "Das Wort 'kaputt' ist ein bisschen zu viel, aber wir sind nicht da, wo wir sein wollen", räumte Lampard ein. Und in der Tat: Sollte der Potter-Nachfolger als Feuerwehrmann zurückgeholt worden sein, könnte er bald nichts mehr zu löschen haben.

Scheitert Chelsea gegen Real, stehen anschließend noch sieben trostlose, weil sportlich bedeutungslose Pflichtspiele mit einem aufgeblähten und verunsicherten Kader auf der Agenda, bis im Sommer ein neuer Trainer (etwa Julian Nagelsmann, mit dem es laut "Times" inzwischen ein persönliches Treffen gab) übernimmt. Dafür waren die über 600 Millionen Euro Ablöse-Investitionen in Sommer und Winter kaum vorgesehen.

Vor dem Hinspiel tippte Boehly auf ein 3:0 für Chelsea

Dazu passt, dass Klubbesitzer Todd Boehly auch persönlich ein immer unglücklicheres Bild abgibt. Am Montag war durchgesickert, dass er nach dem Brighton-Heimspiel in der Kabine offenbar scharfe Worte an die Spieler gerichtet hatte, was Torhüter Kepa tags darauf mit der Anmerkung herunterzuspielen versuchte, Boehly sei nach jedem Spiel in der Kabine. Zusätzlich fingen Fotografen eine verbale Auseinandersetzung zwischen Boehly und Fans auf der Tribüne ein. Und dass der US-Milliardär vor dem Hinspiel in Madrid ernsthaft öffentlich einen 3:0-Sieg für die Blues prophezeit hatte, war weniger als Spaß denn als Hinweis auf mangelnde Fußballkompetenz aufgefasst worden.

Lampard dagegen wertet Boehlys Verhalten als "leidenschaftlich": "Ich erinnere mich noch, als ich als Spieler erstmals erlebt habe, wie Klubbesitzer in die Kabine kamen. Ich weiß noch, dass ich wirklich glücklich war. Man konnte sie anfassen, man konnte ihnen ein High Five geben, ihnen zuhören und sie spüren. Das ist keine schlechte Sache, wenn es um die Identität des Klubs geht. Ich habe damit kein Problem." Zumal beim "alten Besitzer", also Roman Abramovich, teilweise kritisiert worden sei, dass er nicht mal zu Spielen komme.

Am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) wird Boehly wieder seinen Platz einnehmen - beim mutmaßlich letzten Champions-League-Spiel an der Stamford Bridge für längere Zeit.