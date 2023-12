Chelsea und Co. locken Tah

Sein grundsätzlicher Wunsch, in die Premier League zu wechseln, ist bekannt. Doch anders als im Sommer klopfen nun diverse englische Topklubs beim Leverkusener Abwehrchef Jonathan Tah an.

Die Meinung über Jonathan Tah bei den englischen Topklubs hat sich offenbar geändert. Zeigte noch im Sommer kein Klub aus der Spitze der Premier League an dem wechselwilligen Leverkusener Innenverteidiger Interesse, so befassen sich nun gleich mehrere Top-Adressen mit dem 27-Jährigen.

Dessen seit Jahresbeginn grandiose Entwicklung ist inzwischen auch bis zum letzten Scout und Manager durchgedrungen. Erst recht, nachdem sich Tah nach dem Wechsel auf dem Bundestrainer-Posten im Herbst einen Stammplatz in der deutschen Nationalmannschaft gesichert hat.

Vor allem Tottenham und ManUnited haben akuten Bedarf

So zeigen neben dem FC Chelsea auch die akut von Verletzungsproblemen im Abwehrzentrum gezeichneten Tottenham Hotspur und Manchester United Interesse an dem Abwehr-Hünen, der seit über acht Jahren für den Werksklub spielt. Auch der FC Liverpool soll sich mit Tah beschäftigen. Der Haken: Diese Klubs suchen auch für das Winter-Transferfenster nach Innenverteidigern.

In diesem schließt sich aber ein Wechsel des Abwehrspielers, der für das Sommer-Transferfenster über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 18 Millionen Euro verfügt, quasi von selbst aus. Muss Bayer in den ersten sechs Pflichtspielen 2024 (fünfmal Bundesliga, einmal Pokal) doch schon auf zwei seiner drei Stammkräfte im Abwehrzentrum verzichten.

Dann dürften mit Edmond Tapsoba (Burkina Faso) und Odilon Kossounou (Elfenbeinküste) zwei Stamm-Innenverteidiger wegen des Afrika-Cups sicher fehlen. Dazu noch Tah abzugeben, der in der bisherigen Bundesliga-Hinrunde der nach kicker-Noten beste Innenverteidiger der Liga ist, würde nicht nur Trainer Xabi Alonso nicht schmecken. Müsste Bayer dann doch sechs Partien ohne die komplette, bislang so starke Dreierkette antreten.

Nicht nur beim Wiederauftakt, sondern dann die komplette Rückrunde auf Tah zu verzichten, würde die hohen Ziele des Klubs, der sich in allen drei Wettbewerben eine Titelchance ausrechnen darf, zusätzlich gefährden.