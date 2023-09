Chelsea stolpert weiter - Jacksons verrückte Sperre

Teure Neuzugänge, teurer Trainer - doch Chelseas Premier-League-Formtief hat den Sommer locker überdauert. Beim 0:1 gegen Aston Villa wurde eine Gelbe Karte zum Sinnbild der Probleme.

Der FC Liverpool hat bislang nur ein Spiel in dieser Saison nicht gewonnen, und so langsam dürften sich die Fans fragen, ob dieser eine Punktverlust wirklich nötig war. Am ersten Spieltag hatten es die Reds doch tatsächlich fertiggebracht, beim FC Chelsea nur 1:1 zu spielen.

Wer die Blues gut einen Monat später beobachtet, kommt jedenfalls aus dem Kopfschütteln nicht mehr heraus. Zwar scheint es nach der wirren Zeit unter Frank Lampard unter dem neuen Trainer Mauricio Pochettino wieder eine Art Defensiv- und Offensivkonzept zu geben, das Ergebnis bleibt aber erschreckend.

Das 0:1 gegen Aston Villa am Sonntag war bereits das dritte torlose Spiel hintereinander und die dritte Niederlage im sechsten Spiel. Chelsea, im Vorjahr Zwölfter, belegt mit einer Tordifferenz von 5:6 den 14. Platz, die einzigen Saisonsiege gelangen gegen Luton in der Liga (3:0) und gegen Wimbledon im Ligapokal (2:1).

Bislang ist es Pochettino nicht gelungen, aus seinem wahnwitzig kostspieligen, gleichzeitig aber sehr jungen und abermals neu zusammengebauten Kader eine homogene, hungrige Einheit zu machen - wofür er gerade mit Blick auf seine Tottenham-Vergangenheit eigentlich geholt worden war. Stattdessen herrscht Verunsicherung.

Pochettino hatte Jackson noch extra gewarnt

Und die Lernkurve zeigt nicht gerade steil nach oben, bestes Beispiel ist Nicolas Jackson. Der 21 Jahre junge neue Angreifer, wegen des langen Ausfalls vom eigentlich eingeplanten Torjäger Christopher Nkunku derzeit besonders gefordert, handelte sich gegen Villa eine verrückte Sperre ein. Weil er sich bei einem Gäste-Freistoß in den Weg stellte, sah Jackson im sechsten Einsatz die fünfte Gelbe Karte - und nicht eine davon für ein Foul.

Schon vor dem Spiel hatte Pochettino seinen Neuzugang eindringlich zu mehr Disziplin aufgerufen. "Ich habe ihm gesagt, dass es so billig ist, als Stürmer nur fürs Protestieren vier Gelbe Karte zu kriegen. Wenn das weiter passiert und er gesperrt wird, bringt er die Mannschaft in eine sehr schwierige Lage. Er muss sich clever verhalten, aber das hat er verstanden." Von wegen: Jackson, dem auch die neuen strengen Premier-League-Regeln zum Verhängnis wurden, fehlt Chelsea am nächsten Montag beim FC Fulham ebenso gesperrt wie der 20-jährige Malo Gusto, der in der 58. Minute für ein hartes Einsteigen nach VAR-Eingriff Rot sah und die Niederlage so maßgeblich mit einleitete.

Pochettino hofft weiterhin, dass sich die Probleme bald lösen. "Wir müssen als Team zusammenwachsen, nicht nur individuell", sagte der Argentinier am Sonntag. "Ich glaube, dass Spieler wie Nico, die so jung sind und die Premier League spüren, Zeit brauchen." Das Kämpferische sprach Pochettino seiner Elf nicht ab und klang dabei wie ein Trainer eines Kellerkinds: "Ich sehe eine Mannschaft, die alles versucht."