Chelsea spielt gegen die Gesänge an

Beim FC Chelsea wünschen sich die Fans lautstark, dass wieder 2004 ist. Trainer Mauricio Pochettino reagierte am Mittwochabend darauf, nachdem seine Mannschaft auf dem Platz gesprochen hatte.

So schnell, wie der FC Chelsea nach Thomas Tuchels Ankunft im Januar 2021 auf einmal die beste Vereinsmannschaft Europas war, so schnell waren die Blues nach dem Abgang des heutigen Bayern-Trainers im September 2022 auch wieder im Mittelmaß verschwunden. Da halfen bisher auch etliche Millionen-Zugänge unter der Aufsicht der neuen Besitzer um den US-Amerikaner Todd Boehly nicht.

An der Stamford Bridge erfreut sich derzeit also auch Boehly nur bedingter Beliebtheit. Stattdessen wird in den vergangenen Wochen immer wieder sein Vorgänger Roman Abramowitsch besungen - stellvertretend für bessere Zeiten. In gleicher Manier erinnern sich die Anhänger der Blues sehnsüchtig an ihren dreimaligen Meistertrainer José Mourinho zurück, was dessen sportlichen Nachfahren Mauricio Pochettino nicht erfreuen kann.

Am Sonntag gab's vier Gegentore gegen Wolverhampton

"Wir müssen die Denkweise stoppen, dass wir das Chelsea von vor 20 Jahren sind", beschwichtigte der Argentinier jüngst, der nach vorne schauen und sich auf das "aktuelle Projekt" konzentrieren will - das allerdings mit ähnlich viel umhergeworfenen Geld unterwegs ist wie Abramowitschs Ensemble vor 20 Jahren. Bloß von Mourinhos Meistertiteln sind die Londoner aktuell ganz weit entfernt.

In der Premier-League-Tabelle liegen die Blues abgeschlagen auf Platz elf, den Europa-League-Rängen kaum näher als der Abstiegszone. Zuletzt gab es vier Gegentore gegen Liverpool, vier Gegentore auch im Heimspiel gegen Wolverhampton. Und viele Gesänge an ehemalige Vereinsgrößen gerichtet, in deren Fußstapfen aktuell keiner zu treten vermag.

Am Mittwochabend dann, im Villa Park, war der Pulk der Chelsea-Fans numerisch zwar deutlich kleiner als an der Stamford Bridge - jedoch nicht unbedingt verschwiegener. Gegen eine der derzeit stärksten englischen Mannschaften spielten die Blues aber erfolgreich gegen die Gesänge an, schlugen Aston Villa in der 4. Runde des FA Cup einsatzfreudig und ideenreich verdient mit 3:1. Und Pochettino ("Wir werden kämpfen, das haben wir heute gezeigt") beschwichtigte lieber, als zu schwärmen. Sein Chelsea tut gut daran, Taten sprechen zu lassen. Doch dieser Auftritt kann nur der Anfang sein.