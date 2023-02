Chelsea schickte Dokumente offenbar mehrmals falsch: Ziyech darf nicht zu PSG

Hakim Ziyech (29) hätte am Mittwochmorgen Spieler von Paris Saint-Germain sein sollen. Dass der Marokkaner immer noch im Chelsea-Kader steht, hängt offenbar mit einem Versäumnis der Blues in der Transfer-Abwicklung zusammen.

Deal geplatzt: Hakim Ziyech wollte in diesem Winter zu PSG wechseln. imago images

Es bestand eine Einigung zwischen den Vereinen, den Medizincheck hatte Hakim Ziyech bereits bestanden, auch Verträge waren unterschrieben. Doch der marokkanische WM-Fahrer darf sich - zumindest in diesem Winter - nicht ins Starensemble um Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappé bei Paris St. Germain einreihen.

Hintergrund: Nach übereinstimmenden französischen Medienberichten schickte Chelsea am Dienstagabend wiederholt "das gleiche falsche Dokument", wie "L'Equipe" berichtet. Ziyech sollte erst auf Leihbasis ohne Kaufoption zu PSG wechseln. Doch die Verantwortlichen bei Chelsea wollten offenbar noch eine Option aufnehmen, durch die der amtierende französische Meister Ziyech im Anschluss an die Leihe fest verpflichten könnte. Der Transfer verzögerte sich - und scheiterte.

"Zirkus erster Güte"

Die Wechselfrist war abgelaufen, der französische Ligaverband LFP lehnte Ziyech als neuen PSG-Profi ab. Ein Umstand, den der Champions-League-Gegner des FC Bayern München nicht auf sich sitzen lassen wollte. Am Mittwochmorgen traf sich der Rechtsausschuss der LFP, um die Genehmigung von Ziyechs Leihe zu prüfen. Anschließend folgte die offizielle Absage an Paris und Ziyech. Der "zu späte Download der für diesen Transfer notwendigen Dokumente" macht einen Wechsel unmöglich.

Eine PSG-Quelle, die wegen ihrer Beziehungen zum Verein nicht namentlich genannt werden wollte, sprach bei "The Athletic" von einem "Zirkus erster Güte", den Chelsea abgezogen habe. Auch am "Deadline Day" ging es beim Premier-League-Zehnten drunter und drüber, kurz vor Schluss kam noch Weltmeister Enzo Fernandez für 121 Millionen Euro.

Ziyech, der bei Chelsea noch bis 30. Juni 2025 unter Vertrag steht, kam in dieser Saison zehnmal in der Premier League zum Zug und bereitete einen Treffer vor. Dabei stand der Linksfuß nur viermal in der Startelf und wurde sechsmal nur eingewechselt. Durch die Transferflut bei den Blues im Winter haben sich die Einsatzchancen Ziyechs nicht gesteigert.

In Paris hätte er in den wichtigen Spielen wohl auch maximal eine Jokerrolle eingenommen, aber in Liga und Pokal die Optionen von Trainer Christophe Galtier erhöht. Ziyech wäre der einzige Wintertransfer des Hauptstadtklubs gewesen - der nun auch offiziell geplatzt ist.