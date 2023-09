Chelsea präsentiert neuen Haupt- und Trikotsponsor

Bislang hat der FC Chelsea seine Saisonspiele ohne Trikotwerbung bestritten. Nun ist ein Hauptsponsor gefunden, der den Blues einen Geldregen beschert.

Die leere Brust ist wieder voll. Der FC Chelsea, in der bisherigen Saison ohne Hauptsponsor angetreten, hat einen neuen offiziell vorgestellt. Auf das Kommunikations-Unternehmen "Three", mit dem der Vertrag ausgelaufen war, folgt "Infinite Athlete", ein Sporttechnologie-Unternehmen aus den USA.

Der Deal ist zunächst für ein Jahr gültig, für die angebrochene Saison 2023/24. Dafür wird Chelsea rund 45 Millionen Euro erhalten - plus mögliche Boni. Damit schließen die sportlich kriselnden Blues zu ihren Stadtrivalen Arsenal und Tottenham auf, während Meister Manchester City von "Etihad" rund 80 Millionen Euro pro Saison erhält - Ligaspitze.

"Infinite Athlete treibt aktuell innovative Technologieverbesserungen für den Klub und seine globale Fangemeinde an", schreibt Chelsea in der Mitteilung auf seiner Website. Das Unternehmen "kombiniert die hochmoderne Sportvideo- und Datentechnologie von Tempus Ex Machina mit bahnbrechenden Sicherheits- und Leistungsanalysen des Partnerunternehmens Biocore".

Chelseas Geschäftsführer Chris Jurasek glaubt, dass Infinite Athlete "das Potenzial hat, die Welt des Sports zu revolutionieren". Sowohl was umfassendere Konsummöglichkeiten für Fans als auch Einblicke und Analysemöglichkeiten für Spieler und Trainer betrifft.

Zunächst präsentieren die Frauen den Schriftzug

Der Schriftzug "Infinite Athlete" wird sowohl das Trikot der Männer- als auch das der Frauenmannschaft zieren, außerdem auf den jeweiligen Trainingsshirts zu sehen sein.

Als erstes dürfen Chelseas Frauen, amtierende englische Meisterinnen, die neuen Hemden präsentieren, wenn sie am Sonntag (18.30 Uhr) gegen Tottenham das erste Spiel der neuen Liga-Spielzeit bestreiten. Die Männer der Blues treten am Montagabend ebenfalls zu einem Londoner Duell an, um 21 Uhr beim FC Fulham.