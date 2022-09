Chelsea leiht Ex-Gladbacher Zakaria inklusive Kaufoption von Juve aus

Kurz vor knapp ist der ehemalige Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach noch auf die Insel gewechselt: Der FC Chelsea leiht Denis Zakaria für eine Spielzeit von Juventus Turin aus Italien aus.

Nach einem halben Jahr ist schon wieder Schluss mit Serie A: Mittelfeldspieler Denis Zakaria wird von Juventus Turin an den FC Chelsea und den deutschen Trainer Thomas Tuchel ausgeliehen. Die Blues sicherten sich in dem Leihgeschäft außerdem eine Kaufoption. "Denis ist ein talentierter Mittelfeldspieler mit viel Qualität und Geschick. Er wird unseren Kader in der Breite und Tiefe verstärken", wird Todd Boehly in der Pressemitteilung zitiert.

Nur zwölf Pflichtspiele für Juve absolviert

Der Schweizer Nationalspieler Zakaria (40 Spiele, 3 Tore) war erst Ende Januar für 4,5 Millionen Euro Sockelablöse von Bundesligist Borussia Mönchengladbach nach Norditalien gewechselt. Er unterschrieb dort einen bis Mitte 2026 gültigen Vertrag. Nach elf Spielen in der Liga (zwei in der aktuellen Spielzeit) und einem in der Champions League verlässt der 25-Jährige den italienischen Rekordmeister also schon wieder. Der Mittelfeldspieler selbst sei glücklich und stolz, ein Spieler von Chelsea zu sein.

Für die Borussia absolvierte Zakaria 146 Pflichtspiele (11 Tore), nachdem er 2017 aus Bern an den Niederrhein gekommen war.

Der Mittelfeldspieler ist der letzte Neuzugang der Blues in der Sommer-Transferperiode. Kurz zuvor machten die Londoner den Deal mit Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang offiziell. Mit den Neuverpflichtungen soll nun in der Liga die Wende eingeleitet werden. Die Tuchel- Elf steht nach fünf Spieltagen mit sieben Punkten und einer negativen Tordifferenz nur auf Platz zehn.