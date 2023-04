Chelsea: James und Mount vor Saisonaus

Der FC Chelsea muss höchstwahrscheinlich bis zum Saisonende auf Reece James und Mason Mount verzichten. Rechtsverteidiger James verletzte sich in Madrid am Oberschenkel. Mount spielte schon länger mit einer Beckenverletzung, muss nun aber operiert werden. Kai Havertz hat mit dem Knie zu kämpfen, könnte zum London-Derby jedoch wieder zur Verfügung stehen.

Werden höchstwahrscheinlich in der laufenden Saison nicht mehr für die Blues auflaufen: Mason Mount (li.) und Reece James (re.). IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Chelsea-Coach Frank Lampard hatte in der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Brentford nicht die beste Kunde zu überreichen. Mit Reece James und Mason Mount ist in der laufenden Saison nicht mehr zu rechnen - und auch Kai Havertz steht zumindest gegen Brentford (Mittwoch, 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) nicht zur Verfügung.

James verletzte sich in Madrid - Mount schon länger mit Problemen

James zog sich die Verletzung am Oberschenkel beim CL-Viertelfinalaus in Madrid (0:2) zu. Mount biss mit seiner Beckenverletzung schon länger auf die Zähne, muss nun aber operiert werden. Laut Lampards Worten in der Pressekonferenz wird der 24-Jährige zumindest vier Wochen ausfallen. Zurzeit hofft der Trainer bei Mount noch darauf, ihn im letzten Saisonspiel bringen zu können.

Besser sieht es hingegen bei Havertz aus. Der deutsche Nationalspieler leidet an Knieproblemen, soll aber gegen Ende der Woche wieder ins Training einsteigen. Damit ist ein Einsatz im London-Derby bei Arsenal am kommenden Dienstag zumindest im Bereich des Möglichen.