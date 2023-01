Chelsea in Turbulenzen - Potter erklärt "Höchststrafe" für Aubameyang

BVB-Gegner Chelsea steckt tabellarisch und personell in Turbulenzen. Beim 0:1 gegen Manchester City gab es erneut Rückschläge - und Wirbel um Pierre-Emerick Aubameyang.

Der BVB könnte es gerade fast bedauern, dass das Champions-League-Achtelfinale noch mehr als einen Monat entfernt ist. Nicht dass die Dortmunder angesichts der ausgedehnten Bundesliga-Pause aktuell in Topform wären, aber in einem viel schlechteren Moment als jetzt werden sie den FC Chelsea am 15. Februar und 7. März kaum antreffen. Aber wer weiß?

Bei der 0:1-Heimniederlage gegen Manchester City am Donnerstagabend ließen die Blues zwar lange wenig zu und waren kurz vor der Pause im Pfostenpech, hatten nach Pep Guardiolas personeller Umstellung nach Wiederanpfiff und erst recht nach dem Treffer von Joker Riyad Mahrez (63.) aber kaum gute Offensivaktionen. Erst in der Nachspielzeit schnupperten sie noch einmal an einem Treffer.

Sterling und Perisic verlängern lange Ausfallliste

Chelsea ist damit nur noch Tabellenzehnter und liegt zehn Punkte hinter den Champions-League-Rängen, die der Klub zuletzt 2017/18 verpasst hatte. Umso schlimmer: Mit Raheem Sterling und Christian Pulisic verletzten sich zwei weitere Akteure früh im Spiel und erweiterten die lange Ausfallliste, zu der bereits Torwart Edouard Mendy, Wesley Fofana, Ben Chilwell, Reece James, N'golo Kanté, Ruben Loftus-Cheek und Armando Broja gehören. Kurzfristig war auch noch Mason Mount ausgefallen. "So etwas habe ich noch nie erlebt", seufzte Trainer Graham Potter.

Es ist eine Gemengelage, die Chelsea in typischer Manier reagieren lässt: Womöglich wird kein Klub weltweit in diesem Winter-Transferfenster so viel Geld ausgeben wie die Westlondoner. Innenverteidiger Benoit Badiashile (Monaco) und Angreifer David Datro Fofana (Molde) sind schon da, Abräumer Enzo Fernandez (Benfica) und Mittelfeldtalent Andrey Santos (Vasco da Gama) sollen noch kommen - vielleicht außerdem noch Flügelstürmer Mykhaylo Mudryk (Donezk), um den auch Spitzenreiter Arsenal buhlt.

Harmloser Aubameyang ein- und ausgewechselt

Potter, der die Chelsea-Kritik von Benfica-Trainer Roger Schmidt im zunehmend hitzigen Poker um 120-Millionen-Euro-Mann Fernandez nicht kommentieren wollte, soll also mit aller Macht Verstärkung bekommen. Gegen ManCity hatte der Tuchel-Nachfolger unter anderem den 19-jährigen Ligadebütanten Omari Hutchinson gebracht - wobei dessen Einwechslung in der 68. Minute doppelt bemerkenswert war.

Vom Feld ging schließlich Pierre-Emerick Aubameyang, den Potter erst in der Anfangsphase für Sterling eingewechselt hatte (5.). "Höchststrafe" heißt das in der deutschen Fußballsprache, und danach sah auch Aubameyangs Reaktion aus. Potter jedoch spielte das Thema herunter: "Er hatte eine Weile nicht gespielt, und wenn man als Stürmer gegen Manchester City spielt, musst du viel gegen den Ball arbeiten. Ich hatte das Gefühl, dass er alles für die Mannschaft gegeben hatte, was er konnte, und dass ein wenig müde war. Deswegen die Entscheidung."

Während Aubameyang in der Champions League durchweg in der Startelf stand (zwei Treffer), erlebte er fünf seiner lediglich neun Ligaspiele in dieser Saison als Joker. Das einzige Tor gelang ihm bei seiner und Potters Chelsea-Premiere im Oktober gegen Crystal Palace (2:1). Gegen ManCity verzeichnete der 33-Jährige bei 13 Ballkontakten weder einen Torschuss noch eine Torschussvorlage. Auch vor seiner Rückkehr nach Dortmund muss sich der BVB also, Stand jetzt, nicht fürchten.