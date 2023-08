Chelsea holt WM-Finalist Disasi

Weil sich der 80-Millionen-Euro-Verteidiger verletzt hat, kommt ein 45-Millionen-Euro-Verteidiger: Mit der Verpflichtung von Axel Disasi bedient sich der FC Chelsea erneut bei der AS Monaco.

Auch in diesem Jahr greift der FC Chelsea wieder für einen Innenverteidiger tief in die Tasche. Für kolportierte 45 Millionen Euro kommt Axel Disasi von der AS Monaco und erhält in London einen Sechsjahresvertrag bis 2029. Am Freitag meldeten die Blues wie erwartet Vollzug.

Der 25-Jährige kommt, weil sich ein anderer kostspieliger Verteidiger im Juli schwer verletzt hatte: Wesley Fofana, 2022 für rund 80 Millionen Euro von Leicester City gekommen, zog sich einen Kreuzbandriss zu und ist in der neuen Saison bestenfalls im Saisonfinale eine Option für den neuen Trainer Mauricio Pochettino. Mit dem ebenfalls 1,90 Meter großen, aber drei Jahre älteren Disasi ist die Lücke nun geschlossen.

"Axel hat seine Qualität über mehrere Spielzeiten in Frankreich unter Beweis gestellt, was verdientermaßen zu Anerkennung auf der internationalen Bühne geführt hat", sagen die beiden Chelsea-Sportdirektoren Laurence Stewart und Paul Winstanley in der Klubmitteilung. "Er ist bereit, den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen."

Erst im Winter hatte Chelsea in Benoit Badiashile einen französischen Innenverteidiger aus Monaco losgeeist - für 38 Millionen Euro. Jetzt ist dieser mit Disasi plötzlich wieder vereint, wobei Letzterer seinen Marktwert erst in der Vorsaison in die Höhe schnellen ließ. Als sich Presnel Kimpembe verletzt abgemeldet hatte, war Disasi für Frankreichs WM-Kader beim Turnier in Katar kurzfristig nachnominiert worden und wurde im dritten Gruppenspiel (0:1 gegen Tunesien, kicker-Note 4) der erste Franzose seit 1966, der bei einer WM im Nationaltrikot debütierte. Im Achtelfinale gegen Polen (3:1) kam Disasi anschließend ebenso spät zum Zug wie im Finale gegen Argentinien (2:4 i.E.), als ihn Trainer Didier Deschamps in der Nachspielzeit der Verlängerung einwechselte.

Bei Monaco gesetzt - und Torschütze in Leverkusen

Bei der AS Monaco, die in der Ligue 1 Sechster wurde, war Disasi Stammkraft und absolvierte alle 38 Ligaspiele (drei Tore, dazu ein verschossener Elfmeter). Auch in der Europa League war er bis zum knappen Aus in den K.-o.-Runden-Play-offs gegen Bayer Leverkusen (3:5 i.E.) stets gesetzt und erzielte zwei Treffer, einen davon beim Hinspielsieg in der BayArena (3:2). Kurzum: Monacos neuer Chefcoach Adi Hütter hätte Disasi gewiss gerne behalten.