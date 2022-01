Chelsea-Gerüchte um Dembelé - Tuchel hat ihn nicht vergessen

Ousmane Dembelé soll den FC Barcelona noch im Winter verlassen - ist der FC Chelsea eine Option? Thomas Tuchel über seine Beziehung zum Ex-Dortmunder.

Thomas Tuchel und Ousmane Dembelé haben etwas gemeinsam, worauf sie wahrscheinlich nicht unbedingt stolz sind: Sie verabschiedeten sich 2017 im Unfrieden von Borussia Dortmund. Jetzt gibt es Gerüchte um eine Wiedervereinigung.

Weil sein Vertrag im Sommer ausläuft, will der klamme FC Barcelona Dembelé unbedingt noch im Januar loswerden. So, wie sich der heute 24-jährige Flügelstürmer einst in Dortmund "wegstreikte", scheinen nun die Katalanen einen Wechsel erzwingen zu wollen. Und der FC Chelsea könnte ein möglicher Abnehmer sein.

Tuchel: "Es war nur ein Jahr - es hätte länger sein sollen"

"Er ist ein sehr guter Spieler, wenn er auf Topniveau spielt, und ich hatte das Glück, ihn zu meiner Zeit in Dortmund zu trainieren", sagte Tuchel am Freitag, als er während Chelseas Pressekonferenz auf Dembelé angesprochen wurde, der für den BVB 2016/17 sechs Tore und 13 Assists in der Bundesliga gesammelt hatte. "Es war nur ein Jahr. Es hätte länger sein sollen, aber ich musste gehen und er hat sich entschieden zu gehen."

Wie ist es seit diesen unruhigen Monaten, die Tuchel so betont nüchtern zusammenfasste, um die Beziehung beider bestellt? "Seitdem stehen wir nicht in engstem Kontakt", so Tuchel. Er habe Dembelé "hier und da getroffen" und "Nachrichten mit ihm ausgetauscht", als dieser sich in der Nähe von Paris regelmäßig mit Frankreichs Nationalteam auf Länderspiele vorbereitete und er, Tuchel, PSG-Trainer war.

Eine konkrete Interessensbekundung an einem Januar-Transfer kam Tuchel aber ebenso wenig über die Lippen wie ein Dementi. "Er ist in dieser Situation", sagte der frische FIFA-Welttrainer bloß. "Ich habe absolut keine Ahnung, warum er in dieser Situation ist oder was die Situation im Detail ist. Ich weiß, wie ich mich fühle, wenn es um einen meiner Spieler geht, deswegen ist es besser, nicht darüber zu sprechen."

Lesen Sie auch: Liverpool schreibt Pokal-Geschichte - Klopps klares Dementi