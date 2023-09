Chelseas Talfahrt geht weiter: Auch Aston Villa gewinnt gegen die Blues

Der FC Chelsea muss sich an der Stamford Bridge gegen Aston Villa mit 0:1 geschlagen geben. Die Oberhand gewannen die Gäste nach dem Platzverweis gegen die Blues, welchem prompt der Siegtreffer folgte.

Chelsea-Coach Mauricio Pochettino wechselte im Vergleich zum 0:0 beim AFC Bournemouth am vergangenen Sonntag lediglich auf einer Position. Für Ugochukwu kam Sommerneuzugang Caicedo in die Anfangself. Auf der Gegenseite nahm Villa-Trainer Unai Emery nach dem 2:3 bei Legia Warschau in der Conference League am Donnerstag fünf Änderungen vor. Watkins ersetzte Duran im Sturmzentrum. Douglas Luiz und der Ex-Leverkusener Diaby kamen für Tielemans und den nächsten ehemaligen Leverkusener Bailey ins Mittelfeld. In der Verteidigung rückten Pau und Cash für Lenglet und Chambers in die Startelf.

Turbulente erste Hälfte

Abtasten war für beide Mannschaften von Beginn an tabu. Vor allem die Gäste kamen gut in die Partie und erarbeiteten sich in der Folge die erste Großchance durch einen Volleyschuss von Digne aus der zweiten Reihe (20.). Fast im direkten Gegenzeug folgte die bis dato dickste Gelegenheit für die Blues durch Jackson (25.), der mit seinem Versuch jedoch am argentinischen Weltmeister Emiliano Martinez im Villa-Tor scheiterte.

In der Folge ging es hin und her, wobei kein Übergewicht für eines der beiden Teams zu erkennen war. Die nächste Chance gehörte aber wieder den Hausherren, die durch Enzo Fernandez (35.) gefährlich wurden. Darauf folgte ein Zaniolo-Abschluss (39.), den Sanchez im Chelsea-Kasten abwehrte. Kurz vor dem Seitenwechsel erzielte die Pochettino-Elf dann den vermeintlichen Führungsreffer durch Disasi (44.). Das Tor des Franzosen nahm Schiedsrichter Jarred Gillet aber sofort zurück, da der Sommerneuzugang in der Verteidigung der Londoner im Moment der Ballabgabe im Abseits stand.

Platzverweis bringt Villa auf die Siegerstraße

Die Hausherren kamen ambitioniert aus der Kabine und sofort zu zwei Chancen durch Sterling (47.), der wieder an Emiliano Martinez scheiterte und Jackson, dessen Kopfball nur eine Zeigeraumdrehung später knapp am Tor der Gäste vorbeiflog (48.). Die beste Möglichkeit für die Blues in der zweiten Hälfte sollte nur wenig später folgen, als erneut Sterling vor dem Argentinier zwischen den Pfosten der Villains auftauchte und wieder scheiterte (53.). In dieser Phase konnten sich die Gäste bei ihrem Keeper bedanken, der fast im Alleingang dafür sorgte, dass die Null stand.

Kurz darauf folgte der Wendepunkt der Partie, als Gusto nach überhartem Einsteigen auf Höhe der Mittellinie die Rote Karte nach VAR-Überprüfung sah (58.). Aston Villa kam daraufhin zu mehr Spielanteilen und folglich zum Treffer durch Watkins (73.). Diaby hatte für den Angreifer vorgelegt.

Chelsea wusste dem Führungstreffer der Gäste zunächst wenig entgegenzusetzen und kassierte durch Ramsey (84.) beinahe das zweite Gegentor. Auch in der Schlussphase der Partie versuchten die Blues viel, stellten Aston Villa aber in keiner Phase mehr vor ernsthafte Probleme und mussten sich schlussendlich geschlagen geben. Mit nur einem Sieg aus sechs Ligapartien rutscht die Pochettino-Elf damit auf Tabellenplatz 14 ab und steckt noch tiefer in der Misere.

Bereits am Dienstag (26. September) geht es für beide Mannschaften in der dritten Runde im englischen League Cup weiter. Der FC Chelsea empfängt Brighton & Hove Albion (20.45 Uhr), während Aston Villa zeitgleich vor heimischem Publikum im Villa Park gegen den FC Everton spielt.