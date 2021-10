Nach tollem Spielzug: Werner bringt Chelsea auf Siegkurs

Der FC Chelsea musste zuletzt gegen ManCity und in Turin zwei Dämpfer hinnehmen. Die richtige Reaktion zeigte das Team von Thomas Tuchel am Samstag, es gab einen 3:1-Heimsieg gegen Southampton. Maßgeblich beteiligt: Timo Werner.

Chelsea musste zuletzt zwei Niederlagen (jeweils 0:1) in Folge gegen City und bei Juventus Turin in der Champions League hinnehmen. Nach der Pleite bei den Italienern nahm Coach Thomas Tuchel einige Wechsel vor, unter anderem stürmte Werner an der Seite von Lukaku, Havertz saß zunächst auf der Bank.

Eine Ecke lässt Chelsea jubeln

Die Blues wollten eine Reaktion zeigen - und diese zeigten sie im ersten Durchgang definitiv. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase samt Werner-Chance (4.) stand es nach neun Minuten 1:0 für die Hausherren: Eine Chilwell-Ecke wurde verlängert, Chalobah vollendete aus kurzer Distanz per Flugkopfball. Southampton suchte anschließend eine Antwort, tat sich offensiv allerdings sehr schwer, der Schuss von Ward-Prowse war die einzig nennenswerte Chance in Hälfte eins (21.).

Tore von Lukaku und Werner zählen nicht

Chelsea stand defensiv sicher und hatte richtig Lust auf Fußball, Loftus Cheek (22.) und Chilwell (26.) verpassten allerdings das 2:0. Dieses 2:0 wäre hochverdient gewesen - und fiel vermeintlich vor dem Halbzeitpfiff zweimal, doch die Treffer von Lukaku nach toller Rüdiger-Vorarbeit (36., Abseits) und Werner (42., vorher Foul von Azpilicueta, nach VAR-Eingriff zurückgenommen) zählten nicht. Somit ging es mit dem hochverdienten, aber aus Chelsea-Sicht zu niedrigen 1:0 in die Kabinen.

Ausgleich aus dem Nichts - Chelseas siegt in Überzahl

Nach der Pause ging es gemächlich los, ehe es plötzlich nach einem Foul von Chilwell an Livramento Elfmeter für die Gäste gab. Ward-Prowse ließ sich die Chance nicht nehmen und schoss aus dem Nichts den Ausgleich (61.). Chelsea war nun gefordert, hatte aber nicht die Vielzahl an Chancen. In der 72. Minute bot sich dem umtriebigen Werner eine Möglichkeit, doch McCarthy reagierte erstklassig.

Entscheidend verändert wurde die Schlussphase der Partie in der 77. Minute, nach Ansicht der Videobilder gab Schiedsrichter Martin Atkinson Ward-Prowse nach einem Einsteigen gegen Jorginho Rot statt Gelb, der Gästespieler hatte den Mittelfeldmann an der Achillessehne getroffen. In Überzahl machte Chelsea mächtig Betrieb - und belohnte sich: Werner vollendete einen tollen Spielzug über Barkley und Azpilicueta und belohnte sich für einen starke Leistung (84.). Den Schlusspunkt setzte schließlich Chilwell (89.), dessen Abschluss McCarthy zu spät rettete, die Kugel hatte bereits zum 3:1 die Linie überquert.

Nach zwei Niederlagen zeigte Chelsea mit diesem Sieg die richtige Reaktion und kletterte zumindest über Nacht an die Tabellenspitze. Die Mannschaft von Ralph Hasenhüttl wartet indes nach sieben Spielen weiterhin auf den ersten Saisonsieg.