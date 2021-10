Chelsea entscheidet wildes Achtelfinale im Elfmeterschießen für sich

Nach einem hochunterhaltsamen Spiel konnte sich der FC Chelsea im Elfmeterschießen im Achtelfinale des englischen League Cup durchsetzen. Die Gäste aus Southampton boten den Blues über 90 Minuten Paroli.

Thomas Tuchel musste auf seine Stürmer Lukaku und Werner verzichten, beide fehlten verletzt. Ralph Hasenhüttl wollte mit seinem Team an eine kleine Serie anknüpfen, nach schwachem Saisonstart waren die Saints zuletzt seit zwei Spielen ungeschlagen.

Southampton hält 90 Minuten mit

Die Blues kamen gut ins Spiel und unterstrichen ihre Ambitionen aufs Weiterkommen durch gute Möglichkeiten von Saul (7.) und Havertz (17.) früh. Auch Southampton spielte stark mit, konnte sich jedoch keine zwingenden Torchancen erarbeiten. Kurz vor der Pause knackten die Gastgeber die starke Defensive der Saints: Havertz versenkte eine Ecke per Kopfball zur 1:0-Pausenführung im Netz (44.).

Die Antwort der Gäste ließ nach der Pause nicht lange auf sich warten: Adams staubte in der 47. Minute einen Schuss von Tella ab und egalisierte den Spielstand. Danach kam es zu Großchancen auf beiden Seiten, aber keine Mannschaft konnte die eigenen Möglichkeiten nutzen. Die Saints drückten kurz vor Schluss noch einmal auf den Siegtreffer, Kepa musste in der 93. Minute zweimal stark parieren und hielt das Unentschieden fest. Da es in diesem Wettbewerb keine Verlängerung gibt, ging es direkt ins Elfmeterschießen.

Chelsea eiskalt - Walcott und Smallbone verschießen

Hier behielten die Gastgeber die Nerven, alle Schützen außer Mount verwandelten. Für die Saints traf Walcott nur den Pfosten, Smallbone hämmerte die Kugel über die Latte. Reece James verwandelte den entscheidenden Elfmeter cool und beförderte Chelsea so in die nächste Runde.

Auch wenn die Saints im Elfmeterschießen den Kürzeren zogen, machten die Gäste ein starkes Spiel gegen den amtierenden Champions-League-Sieger. Chelsea ist am Samstag in der Liga bei Newcastle United zu Gast, für Southampton geht es nach Watford (beide Spiele Samstag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker).