Elfmeterheld Kepa: Chelsea übersteht Pokaldrama ohne Tuchel

Der FC Chelsea hat sich ohne Trainer Thomas Tuchel ins FA-Cup-Achtelfinale gezittert. Gegen Drittligist Plymouth brauchte der Champions-League-Sieger unter anderem eine späte Elfmeterparade.

Elfmeterparade verhindert Elfmeterschießen: Kepa lässt sich in der Verlängerung von Jorginho herzen. imago images/Shutterstock

2021 hatte der FC Chelsea erst im FA-Cup-Endspiel verloren, nun hätte es die Blues fast schon im Sechzehntelfinale erwischt. Erst in der Verlängerung setzten sie sich am Samstagnachmittag an der Stamford Bridge gegen Drittligist Plymouth Argyle durch - und mussten dabei eine späte Schrecksekunde überstehen.

Zunächst waren sogar die Gäste in Führung gegangen, die sich zwar nicht dem Corona-infizierten FIFA-Welttrainer Thomas Tuchel gegenübersahen, aber einer namhaften Chelsea-Elf um Rüdiger, Jorginho oder Lukaku. Gillesphey touchierte eine Freistoßflanke noch leicht und lenkte sie an Mendy-Vertreter Kepa vorbei zum 1:0 ins Netz (8.).

Nach dem Rückstand trifft Chelsea dreimal Aluminium

Chelsea antwortete unbeirrt, scheiterte aber unter anderem dreimal am Aluminium - Kovacic (10.) und Hudson-Odoi (30.) trafen die Latte, Kovacic auch noch den Pfosten (37.). Erst Kapitän Azpilicueta erzielte mit der Hacke den überfälligen und traumhaften Ausgleich (41.).

Doch auch nach der Pause hatte Chelsea wenig Abschlussglück, Gäste-Torwart Cooper wischte etwa einen Mount-Schuss stark über den Querbalken (74.). Es ging - inzwischen mit Havertz und Werner - in die Verlängerung. Ein glücklicher, aber beachtlicher Teilerfolg des weiß-grünen Drittligisten.

Marcos Alonso trifft in der Verlängerung - Sarr dankt Kepa

Dort belohnte Marcos Alonso schließlich die zwar meist wenig ideenreiche, aber doch stets dominante Vorstellung der Hausherren. Werner und Assistgeber Havertz hatten das 2:1 mit einem Doppelpass eingeleitet (105.+1). Die Entscheidung? Noch nicht!

Weil Verteidiger Sarr in einem seiner seltenen Startelfeinsätze im Aufbau den Ball vertändelte und Balldieb Hardie im Strafraum zu Fall brachte, gab es Elfmeter für Plymouth - den der Gefoulte Kepa in die Arme schob (118.). Der immer noch teuerste Torwart der Welt verhinderte damit ein Elfmeterschießen, Sarr gratulierte ihm besonders herzlich.

Mit dieser wackligen Generalprobe geht es für den Champions-League-Sieger nun zur Klub-WM in die Vereinigten Arabischen Emirate, wo am Mittwoch das Halbfinale ansteht.