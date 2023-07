Nkunku trifft auch gegen Leno - Erster "Titel" für Pochettino

Der FC Chelsea hat sich mit einem 2:0-Sieg gegen den FC Fulham den Titel bei einer Testspielserie von Premier-League-Klubs gesichert. Christopher Nkunku war erneut erfolgreich.

Von der Trophäe hatte Mauricio Pochettino wahrscheinlich bis vor ein paar Tagen noch nichts gehört. Aber dass er sie nun gewonnen hat, darf der neue Trainer des FC Chelsea durchaus als kleines erstes Anzeichen dafür sehen, mit seiner neu formierten Mannschaft auf dem richtigen Weg zu sein.

Am Sonntagabend (MESZ) entschieden die Blues mit einem 2:0-Sieg über den FC Fulham die erste Ausgabe der "Premier League Summer Series" für sich, ein Vorbereitungsturnier, bei dem sechs englische Erstligisten in den USA jeweils drei Partien bestreiten. Sieben Punkte aus den Spielen gegen Brighton (4:3), Newcastle (1:1) und Fulham reichten Chelsea, um in der Abschlusstabelle vor Aston Villa und Newcastle (je fünf) zu landen.

Gegen Fulham, das in der vergangenen Saison als Aufsteiger Zehnter geworden und damit zwei Plätze vor Chelsea gelandet war, legte die Pochettino-Elf in der Heimspielstätte der Washington Commanders aus der NFL schon im ersten Durchgang den Grundstein. Zunächst köpfte der 38 Jahre alte Thiago Silva - der in der Innenverteidigung mit Axel Disasi von der AS Monaco offenbar in Kürze einen neuen Teamkollegen erhalten wird - eine Chilwell-Ecke wuchtig ein (20.).

Nkunku staubt ab - Nächster Gegner BVB

Dann staubte Neuzugang Nkunku reaktionsschnell ab, nachdem der 19-jährige Chukwuemaka vor dem Strafraum den Ball erobert hatte und mit seinem Schuss zunächst an Schlussmann Leno gescheitert war (41.). Der Ex-Leipziger, in der vergangenen Saison zusammen mit Niclas Füllkrug Bundesliga-Torschützenkönig, hat damit für seinen neuen Klub in drei der vier bisherigen Vorbereitungsspiele getroffen. Zuvor hatte er bereits eine gute Gelegenheit von Fernandez vorbereitet.

Im zweiten Durchgang, in den Chelsea mit neun frischen Spielern startete, während Nkunku erst in der 61. Minute Platz machen musste, passierte vor den Toren nur noch wenig. Auch der eingewechselte Jackson hatte diesmal kein Abschlussglück.

Am Donnerstag (2.30 Uhr MESZ) wartet auf Chelsea mit Borussia Dortmund ein weiterer Härtetest im Rahmen der US-Tour. Die neue Premier-League-Saison beginnt für die Blues dann am 13. August mit einem Heimspiel gegen den FC Liverpool.