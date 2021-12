Nach Mounts vermeintlicher Erlösung: 19-Jähriger schockt Chelsea

Gegen den personell geschwächten FC Everton kam der FC Chelsea nicht über ein 1:1-Remis hinaus und verlor somit gegenüber ManCity und Liverpool an Boden. Die Corona-geplagten Blues nutzten dabei zahlreiche Chancen nicht aus.

Thomas Tuchel musste kurzfristig auf Havertz und Werner, die beide am Wochenende beim 3:2 gegen Leeds United noch begonnen hatten, sowie Lukuku und Hudson-Odoi (nach mehreren positiven Corona-Tests) verzichten. Ziyech und Pulisic standen im Vergleich zur Partie am vergangenen Samstag in der Startelf.

Beim formschwachen und ersatzgeschwächten FC Everton - ein Platz auf der Bank blieb frei - stellte Rafael Benitez nach dem 1:3 bei Crystal Palace sogar fünfmal um, neben Coleman, Townsend (beide Fußverletzung) sowie Richarlison (Wade) fehlten auch Delph und Gray im Kader. Auch bei den Toffees hatte es laut Benitez im Vorfeld positive Corona-Fälle gegeben. Stürmer Simms (20) kam so zu seinem Premier-League-Debüt.

Chelsea rennt an - Pickford hellwach

Chelsea startete mit Schwung in die Partie. James und Mount vergaben früh zwei gute Schusschancen im Strafraum (6., 8.). Eine wunderbarer Angriff, den Pulisic mit der Hacke abschloss (11.), hätte einen Treffer durchaus verdient gehabt - doch Everton-Keeper Pickford hatte etwas dagegen (11.). Trotz der Überlegenheit der Blues gelang es den tief stehenden Gästen im weiteren Verlauf, etwas stabiler im defensiven Zentrum zu stehen.

Ganz ließ sich die Tuchel-Elf aber nicht ausschalten. Im Gegenteil. Mount scheiterte nach einer halben Stunde ebenfalls an Pickford (29.). In der 36. Minute hatte der englische Nationalspieler nach guter Vorarbeit von Rüdiger dann die ganz große Gelegenheit zum 1:0. Doch Pickford fuhr im letzten Moment den Fuß aus und bewahrte sein Team so erneut vor einem Halbzeitrückstand. Nach 81 Prozent Ballbesitz und 13:1 Torschüssen musste sich Chelsea vor allem in Sachen Abschlüsse an die eigene Nase fassen.

Mount bricht den Bann, doch Branthwaite kontert

Nach dem Seitenwechsel ging es im ähnlichen Stil wie in der ersten Hälfte weiter - zumeist Richtung Tor der Toffees. Pickford entschärfte einen tückisch abgefälschten Distanzschuss von Mount (51.). Im weiteren Verlauf taten sich die Blues allerdings schwerer als noch in der ersten Hälfte, Chancen zu kreieren. Erst nach einem Doppelwechsel nebst taktischer Umstellung - Pulisic rückte nach außen - brach Mount in der 70. Minute doch noch den Bann für Chelsea. Nach Zuspiel von James überwand der 22-Jährige Pickford aus kurzer Distanz im kurzen Eck und traf damit im vierten Premier-League-Spiel in Serie.

Doch die kalte Dusche nahezu aus dem Nichts folgte nur wenige Minuten später. Nach einer Freistoßflanke für Everton erzielte der 19-jährige Innenverteidiger Branthwaite aus kurzer Distanz das 1:1 (74.). Ein kleiner Schock für die Tuchel-Elf, die anschließend - mit Ausnahme eines Kopfballs von Thiago Silva, den Pickford stark parierte (80.) - das Abwehrbollwerk der Gäste nicht mehr in ernste Gefahr brachte.

Für Chelsea, das erneut nicht ohne Gegentor blieb und nun schon vier Punkte hinter Spitzenreiter ManCity liegt, ist am Sonntag (15 Uhr) die Partie bei den Wolverhampton Wanderers angesetzt. Evertons Duell gegen Leicester City wurde aufgrund der zuletzt zahlreichen positiven Coronatests in der Premier League - wie mehrere weitere Spiele des 18. Spieltags - bereits abgesagt.