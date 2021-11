Havertz-Treffer reicht nicht - Burnley entführt einen Punkt aus London

Der FC Chelsea hat nach sieben Pflichtspielsiegen in Serie mal wieder Punkte liegengelassen: Das Team von Thomas Tuchel präsentierte sich gegen Burnley stark und ging durch Havertz in Führung, vergab anschließend aber Chance um Chance - und wurde spät bestraft.

Ungläubig: Ross Barkley und die Blues wissen womöglich selbst nicht, wie sie gegen Burnley zwei Punkte herschenken konnten. imago images/Uk Sports Pics Ltd

Chelsea ging mit breiter Brust in das Duell mit dem Abstiegskandidaten: Vier Ligasiege in Folge, wettbewerbsübergreifend sogar sieben Siege, zudem in der Premier League Tabellenführer - es läuft bei den Blues.

Und genau so trat das Team von Thomas Tuchel, der mit Havertz im Sturmzentrum begann, vom Anstoß weg auf: Hudson-Odoi (5.), Christensen (8.) und Barkley (14.) hatten in der Anfangsviertelstunde die besten Möglichkeiten, Gäste-Keeper Pope parierte aber mitunter stark.

Havertz verschwindet in den Zuschauern - dann steht es 1:0

Das tat weh: Kai Havertz wurde in die Zuschauer geschubst. imago images/Sportimage

Vorne hatte Burnley nicht viel zu bieten, die Abwehr der Blues, die zuvor kein einziges Tor aus dem Spiel heraus kassiert und dreimal in Folge zu null gespielt hatte, stand wie gewohnt stabil und ließ nichts zu. Und vorne? Da wurde die Frequenz der Angriffe etwas weniger, ehe es nach einer halben Stunde kurios wurde: Havertz marschierte den linken Flügel entlang und flankte von der Grundlinie aus vollem Lauf in die Mitte. Lowton gab dem Deutschen noch einen Schubser mit, dieser flog daraufhin über die Bande in die Zuschauer hinein und war für den Moment verschwunden. Erst nach einigen Sekunden und mit Hilfe der Fans rappelte sich Havertz wieder auf.

Nach einer kurzen Behandlungspause - Havertz hatte am Oberschenkel einige Schürfwunden davongetragen - betrat der 22-Jährige wieder das Spielfeld und erzielte das 1:0. Immer wieder bekamen die Blues auf der rechten Seite zu viel Platz, diesen nutzte James für eine punktgenaue Flanke auf den Kopf von Havertz, der den Ball ins lange Eck beförderte (33.). Im Anschluss nahm der CFC etwas Tempo raus und ging mit der knappen Führung in die Kabine.

Chancenwucher der Blues - Vydra bestraft CFC

Aus dieser kam Chelsea erneut besser, dem Team von Sean Dyche fehlten einfach die Mittel gegen das defensive Bollwerk der Blues. Auf der anderen Seite vergab der Tabellenführer weiter einige Chancen, Havertz (54.) hatte dabei eine der besten auf dem Fuß, wenig später zeigte Pope eine weitere Glanzparade gegen Hudson-Odoi (65.).

Von Burnley kam lange wenig, doch Chelsea machte den Sack nicht zu und so blieb es bis in die Schlussphase eng. Spätestens als plötzlich der eingewechselte Rodriguez nach einer Ecke nur das Außennetz traf (76.), schrillten die Alarmglocken bei Tuchel & Co. - und das zurecht, denn wenig später fiel tatsächlich der 1:1-Ausgleich: Rodriguez legte eine Hereingabe per Kopf klug quer, dort stand Joker Vydra und schob ein (79.).

Verdient war das natürlich nicht, dennoch wurden die Blues spät dafür bestraft, ihre Vielzahl an Chancen nicht genutzt zu haben. Die Quittung war das erste Remis nach zuvor sieben Pflichtspielerfolgen in Serie.

In der Tabelle bleibt Chelsea nach wie vor an der Spitze, der Vorsprung auf Verfolger Manchester City, das das Stadtduell für sich entscheiden konnte, verringerte sich jedoch auf drei Punkte, Liverpool könnte mit einem Sieg gegen West Ham am Sonntag bis auf einen Zähler heranrücken.