Joker Welbeck schockt Chelsea in der Nachspielzeit

Der FC Chelsea schien den Arbeitssieg gegen Brighton bereits eingefahren zu haben, als Danny Welbeck den Meisterschaftsambitionen der Blues an der Stamford Bridge den nächsten Dämpfer versetzte.

Die vermeintliche Unverwundbarkeit geht den Blues, die im Meisterrennen ob der Form Manchester Citys beinahe zum Siegen verdammt waren, ja seit Wochen ab. Und auch gegen Brighton taten sich die Tuchel-Schützlinge lange Zeit schwer.

Lukaku wuchtet sich zur Führung

Die erste Chance hatte Brightons schneller Schienenspieler Lamptey (11.), die zweite landete am Pfosten - allerdings auf der Gegenseite: Sanchez lenkte Azpilicuetas Stocherer noch entscheidend an die Stange (17.). Kurz nachdem Chelseas James in einer ausgeglichenen ersten Hälfte angeschlagen ausgewechselt werden musste, setzte sich dann Lukaku nach einem Standard wuchtig durch und besorgte per Kopfball die Führung (28.).

Hatte vorne der Belgier zugeschlagen, war es hinten Keeper Mendy zu verdanken, dass die Blues zur Pause in Führung lagen: Die Nummer 1 parierte gegen Lallana (38.) und Mac Allister (45.+2), die wuchtig, aber nicht präzise genug schossen.

Welbeck wird zum Spielverderber

Nach dem Seitenwechsel blieben die Gäste nicht nur ebenbürtig, Brighton gab sogar über weite Strecken den Ton an - und hatte Pech, dass Moders Verlängerung auf dem Querbalken landete (47.). Souverän war Chelseas Verwaltungsmodus nicht wirklich - Entlastung: manchmal, Nadelstiche: Fehlanzeige. Mit Ausnahme eines Konters, den Hudson-Odoi fahrig verstolperte (56.).

Erst die Einwechslung des angeschlagenen Kanté änderte - nach zwei Maupay-Chancen zum Ausgleich (57., 60.) - die Statik der Partie. Chelsea wurde wieder aktiver und dominanter, für Brighton wurde der Weg zu Mendy sehr weit. Die Zeit lief für die Blues, die trotzdem versucht waren, mit einem zweiten Treffer frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen.

Doch das gelang nicht und so waren es am Ende die Seagulls, die Chelsea im längst von City dominierten Meisterrennen (acht Punkte Vorsprung) den nächsten Dämpfer verpassten: Cucurella flankte butterweich aus dem Halbfeld, Joker Welbeck überstieg Chalobah und köpfte platziert ein (90.+1). Für eine spontane Reaktion waren strauchelnde Blues zu perplex.